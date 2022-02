Inizierà la mattina di sabato 26 febbraio e si concluderà sabato 28 maggio il corso di inglese per i bambini dai 6 ai 10 anni curato da MUS.E. Gli appuntamenti si terranno nelle sale del Museo delle Terre Nuove e prenderanno il via proprio dalla storia di Castel San Giovanni, alternando percorsi tematici, attività pratiche e laboratori d’arte

Ecco MUSEnglish, un corso di inglese per ragazzi al Museo delle Terre Nuove

Inizierà la mattina di sabato 26 febbraio e si concluderà sabato 28 maggio il corso di inglese per i bambini dai 6 ai 10 anni curato da MUS.E. Gli appuntamenti si terranno nelle sale del Museo delle Terre Nuove e prenderanno il via proprio dalla storia di Castel San Giovanni, alternando percorsi tematici, attività pratiche e laboratori d’arte.

Al Museo delle Terre Nuove arriva MUSEnglish, un corso di inglese al museo, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni, finalizzato a conoscere meglio non solo la lingua inglese ma anche la storia e l’arte di San Giovanni Valdarno.

In linea con le più aggiornate proposte di apprendimento interdisciplinare e con la finalità di rendere sempre più diffusa e pervasiva la frequentazione della cultura, il Museo delle Terre Nuove e MUS.E propongono infatti un ciclo di dodici appuntamenti per imparare l’inglese in un contesto straordinario.

Il corso comincerà la mattina di sabato 26 febbraio e si concluderà sabato 28 maggio 2022, per una durata di dodici incontri. Gli appuntamenti si terranno nelle sale del museo e prenderanno il via proprio dalla storia di Castel San Giovanni, delle Terre Nuove italiane ed europee e del palazzo d’Arnolfo, alternando percorsi tematici, attività pratiche e laboratori d’arte.

L’interdisciplinarietà è infatti la linea guida della proposta e offre l’opportunità di associare l’apprendimento della lingua inglese a un’esperienza unica, estetica e piacevole al tempo stesso.

Dal punto di vista linguistico il corso permetterà ai partecipanti di migliorare le proprie capacità linguistiche, di acquisire un vocabolario di base, di apprendere le principali forme grammaticali, di affinare la comprensione e la pronuncia; nello stesso tempo i bambini potranno sviluppare la propria creatività e la propria abilità artistica, avvicinandosi in forma giocosa alla cultura e al patrimonio cittadino.

Al termine del corso sarà consegnato a ciascun bambino un attestato di partecipazione.

Per definire un gruppo omogeneo e favorire un apprendimento efficace, le lezioni saranno distinte per fasce d’età: alle ore 10 potranno partecipare i bambini di 6 e 7 anni, mentre alle ore 11.30 i bambini dagli 8 ai 10 anni.

Il progetto è a cura di MUS.E.

Programma

Sabato 26 febbraio: Conosciamoci. Benvenuti al Museo delle Terre Nuove

Sabato 5 marzo: Un popolo di stemmi: forme e colori

Sabato 12 marzo: Home sweet home, abitare a San Giovanni tra passato e presente

Sabato 19 marzo: Una giornata al castello. Conosciamo Lapo e la sua famiglia

Sabato 26 marzo: Al mercato con il piccolo Masaccio

Sabato 2 aprile: Lettura animata con atelier d’arte

Sabato 9 aprile: Animali fantastici. Indovina chi sono?

Sabato 30 aprile: Esploriamo la città, mappa alla mano

Sabato 7 maggio: Treasure hunt, un tesoro al museo

Sabato 14 maggio: Alla tavola del re, cibi di ieri e di oggi

Sabato 21 maggio: Costruiamo la città

Sabato 28 maggio: Siamo tutti principi! Vestire nel Medioevo

Informazioni

Dove: Museo delle Terre Nuove. Per l’accoglienza è necessario presentarsi 15 minuti prima al desk di biglietteria.

Quando: Da sabato 26 febbraio a sabato 28 maggio 2022. L’iscrizione è obbligatoria entro lunedì 21 febbraio 2022.

Attenzione: è obbligatorio aderire a tutti e 12 gli incontri in programmazione. Non sono previsti rimborsi per eventuali assenze.

Per chi: per bambini dai 6 ai 7 anni (ore 10) e dagli 8 ai 10 anni (ore 11.30).

I gruppi saranno costituiti da minimo 7 e massimo 10 partecipanti.

Orari: 10:00 e 11:30

Costi: €120 per l’intero corso; riduzione 10% fratelli o sorelle