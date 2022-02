Montevarchi: 67^ edizione del carnevale dei ragazzi dal 20 febbraio al 1° marzo

Dal 20 febbraio al 1° marzo in piazza Varchi e lungo via Roma, si svolgerà la 67^ edizione del Carnevale dei Ragazzi, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, il Comitato del Carnevale di Montevarchi, l’Associazione Montevarchi Arte, la Società Cooperativa del Pestello, il Circolo Filatelico di Montevarchi, il Circolo Stanze Ulivieri, l’Associazione Varchi Comics e gli Istituti Comprensivi del territorio. Addirittura il Carnevale avrà una sua estensione fino a sabato 26 marzo quando si svolgerà in presenza alle Stanze Ulivieri il Concorso canoro del Pinocchio d’oro.

L’Amministrazione Comunale, nonostante la pandemia in corso e nel rispetto delle norme in vigore, ha deciso di festeggiare il Carnevale dei Ragazzi, una delle tradizioni più antiche della città, coinvolgendo il mondo associativo culturale e le scuole del territorio comunale. In questi giorni sono stati allestiti tutti gli archi lungo via Roma, grazie al lavoro delle classi di quinta delle scuole primarie del comune. I 15 archi lungo via Roma sono poi stati addobbati con le maschere realizzate da Varchi Comics e colorate dagli alunni delle classi dei vari comprensivi ed è previsto anche un concorso sul miglior arco, la cui premiazione avverrà domenica 27 febbraio. Lungo la base di ogni arco saranno installati anche dei disegni unici delle varie maschere realizzati sempre da Varchi Comics, grazie a un lavoro di grande qualità e pregio. In piazza Varchi nei prossimi giorni saranno presenti alcune giostre per bambini e il tradizionale stand dei cenci e delle brighelle.

Da parte del Comitato del Carnevale è stata allestita la vetrina del Palazzo del Podestà che si affaccia sul Vicolo del Campanile. Domenica 20 e 27 febbraio nel pomeriggio dalle 14 alle 18 in piazza Varchi i volontari dell’Associazione Montevarchi Arte sono a disposizione dei nostri bambini per insegnare loro a disegnare e colorare le maschere di carnevale in una iniziativa intitolata “Pitturiamo insieme il nostro carnevale”. Saranno predisposti manifesti che poi saranno collocati lungo la piazza fino al 1° marzo. Domenica 27 febbraio dalle ore 15 su via Roma, all’altezza di piazza Varchi si svolgerà il 33° concorso “Pinocchio in Maschera”, organizzato dal Circolo Cooperativa del Pestello che negli anni precedenti veniva organizzato all’interno dei locali del circolo e che quest’anno, proprio per evitare assembramenti, sarà ospitato all’aperto nel centro storico, aperto a tutti i bambini.

Sarà possibile iscrivere i bambini al concorso sempre domenica 27 febbraio dalle ore 14 presso l’Ufficio Promozione del Territorio (via Roma, 89). L’Auditorium Comunale di via Marzia ospiterà da sabato 26 febbraio e fino a martedì 1° marzo la mostra dedicata ai disegni del Carnevale eseguiti dagli alunni delle scuole primarie del territorio, un concorso organizzato dal Circolo Filatelico e Numismatico. La mostra sarà aperta ogni pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18, e nella giornata di sabato 26 febbraio anche dalle ore 9 alle ore 13, quando sarà presente anche l’Ufficio Postale Distaccato per il tradizionale annullo filatelico. Per quanto riguarda le modalità si svolgimento dei concorsi relativi alla premiazione degli archi, della miglior mascherina e dei disegni realizzati dalle scuole, è prevista un’apposita conferenza stampa nei prossimi giorni. Infine sabato 26 marzo si svolgerà il tradizionale appuntamento con il Pinocchio d’oro e il concorso “la miglior voce” presso il Circolo delle Stanze Ulivieri e le cui modalità di partecipazione verranno successivamente illustrate in una specifica conferenza stampa nelle prossime settimane. Un carnevale come sempre rivolto ai nostri bambini e ragazzi, che non potrà avere anche per quest’anno la tradizionale sfilata dei carri, ma che comunque vede il coinvolgimento degli alunni delle scuole in tanti e diversi modi che ha permesso un arredo nuovo e simpatico di via Roma e permetterà di trascorrere insieme alcune ore nel nostro centro storico con tante e diverse iniziative.