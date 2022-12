Eleni Roussos di ABC News: “i danni da vaccino sono reali e gravi”

di Stefano Pezzola

Eleni Roussos, giornalista della redazione di Darwin ABC e conduttrice del notiziario di punta della ABC 7 PM nel Northern Territory, ha rivelato di aver sviluppato la pericardite dopo aver ricevuto la sua prima dose di vaccino Pfizer Covid, descrivendolo come “un inferno vivente”.

Dopo la rivelazione del medico ed ex deputato Kerryn Phelps sui devastanti danni da vaccino che hanno colpito lei e la sua compagna, è intervenuta su Twitter la giornalista di ABC News Eleni Roussos.

Lo scorso anno ben tre giornalisti molti noti in Australia erano stati colpiti da miocardite e pericardite dopo il vaccino Pfizer: Dehnam Hitchcock, Giorgia Clark e Eleni Roussos appunto, la quale martedì 20 dicembre ha deciso di scrivere su Twitter: “Ispirata da quanto reso noto da Dr. Kerryn Phelps, ⁩ oggi voglio dire che anch’io ho vissuto un inferno con la pericardite a causa del vaccino Covid. I danni da vaccino sono reali e gravi e spero sinceramente che più persone parlino”.

Koulla Roussos, la sorella di Eleni, lo scorso anno aveva scritto su Facebook per raccontare che Eleni era stata ricoverata in ospedale e le era stata diagnosticata una pericardite (infiammazione del rivestimento esterno del cuore) e quindi non aveva potuto partecipare alla cerimonia di premiazione di NT Media.