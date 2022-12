Biscottini allo zenzero delle feste

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

I gingerbread cookies sono per me un must sotto le feste di Natale…non riesco proprio a stare senza quel profumo speziato biscottini che si diffonde per tutta casa e fa spuntare un sorriso goloso a tutti quelli che entrano!!

Quindi se avete voglia di aggiungerli alle vostre tavole, la ricetta è semplicissima e potete fare i biscotti tutti insieme in famiglia, anche con i bambini, specie se avete davanti diversi giorni di festa e riposo!!

Aspettate di sentire il profumo della prima informata e….non riuscirete più a farne a meno nemmeno voi!

INGREDIENTI:

400 gr farina debole per pasta frolla

200 gr di burro morbido

150 gr zucchero integrale di canna

50 gr zucchero semolato

100 gr miele millefiori

1/4 cucchiaino bicarbonato

1 cucchiaino cannella

1 cucchiaino zenzero

1/2 cucchiaino noce moscata macinata

1 uovo

PREPARAZIONE:

In planetaria o con lo sbattitore elettrico montare il burro con lo zucchero semolato fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Unire l’uovo leggermente sbattuto, lo zucchero integrale e la farina pre-miscelata con spezie e bicarbonato.

Formare una bella palla compatta ed omogenea, avvolgere nella pellicola alimentare e lasciar riposare in frigo minimo due ore, meglio la sera prima di fare i biscotti!

Riprendere l’impasto, stendere un pezzo per volta dello spessore di circa 3 mm e tagliare con i tagliabiscotti le forme che preferite!

Adagiare ogni biscottino su una placca rivestita con carta forno ed infornare in forno ben caldo a 170°C circa per 12/15 minuti o comunque fino a doratura abbondante.

Ricordare sempre che i biscottini sono buoni belli friabili e croccanti, non fare l’errore di cuocerli troppo poco!

Sfornare e lasciar raffreddare completamente prima di gustare.

Si conservano perfettamente per tantissimi giorni in contenitori con coperchio a chiusura ermetica di latta, plastica alimentare o vetro e sono perfetti da sgranocchiare a merenda, colazione, con il caffè o in qualunque momento della giornata!!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci