Elia D’Ambrosio è un nuovo giocatore del #AsdTerranuovaTraiana

ASD Terranuova Traiana comunica ufficialmente di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo, per la stagione sportiva 2022-2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elia D’Ambrosio.

Nato a Poggibonsi il 22 gennaio 1994, portiere di professione, alto 183 cm per 77 kg di peso, D’Ambrosio cresce calcisticamente nelle giovanili della Virtus Firenze, indossando poi la maglia della Fiorentina fino all’Under 14. Poi dopo 2 stagioni alla Floria 2000, quindi nel 2012 è al Fiesole Caldine, debuttando in prima squadra a Calenzano in Eccellenza l’anno successivo.

In 9 stagioni nel massimo campionato dilettantistico a livello regionale colleziona 171 presenze con le maglie di Calenzano, Bucinese, Lanciotto Campi e Antella. Nel 2015 vola oltreoceano e gioca nella USL League Two con la FA Euro New York, club fondato nel 2013 con sede a Brooklyn. Nel 2018 viene convocato da mister Umberto Gatti nella Rappresentativa regionale per partecipare alla UEFA Regions’ Cup. Mentre a fine stagione 2018-2019 è premiato come miglior portiere dilettanti alla Notte delle Stelle organizzata da TV Prato e Almanacco del Calcio Toscano. A settembre debutterà in Serie D.

Benvenuto Elia D’Ambrosio. Da oggi sei un giocatore biancorosso!