Gruppo Consiliare “Città al Centro”: “Pronti e Via.. una nuova discarica a cielo aperto nell’alta Val di Chio”

Castiglion Fiorentino – “Quello della raccolta dei rifiuti è sicuramente un argomento delicato, attorno al quale non c’è pace …

Quando nacque “SEI TOSCANA”, esperimento fortemente voluto dai Vertici Regionali, le promesse erano “migliori servizi e minori costi”.

Dopo nemmeno 8 anni, possiamo affermare che quello che è successo anche dalle nostre parti è quello che spesso, troppo spesso, succede in Italia:

PEGGIORI SERVIZI, COSTI FUORI CONTROLLO, GUAI GIUDIZIARI A VOLONTA’ E ANCHE IL FORTE DESIDERIO DI QUOTARE IN BORSA “SEI TOSCANA”, per andare definitivamente lontani dagli interessi dei cittadini e fare profitti sulla pelle degli stessi fruitori di scadenti servizi, di fatto sotto “monopolio”..

Da noi, a Castiglion Fiorentino, la situazione non è migliore – anzi – un ”latente controllo” da parte dell’Amministrazione fa sì che i disservizi aumentino.

Abbiamo un “PORTA A PORTA” fortemente spinto dall’Amministrazione ma che nulla ha a che fare con vero significato del “porta a porta” stesso, se non i costi per i cittadini; ci sono dei punti di raccolta con contenitori inadeguati e questo è il segreto di costi maggiorati.

Nell’ultimo Consiglio Comunale, riguardo questo tema, abbiamo fatto un lungo intervento sì di critica, ma anche costruttivo, ossia teso a segnalare problemi per evitare disservizi futuri.

Tra le cose segnalate c’era proprio questo ampio slargo (vedi FOTO) nell’alta Val di Chio dove “SEI TOSCANA”, lontano dalla strada, aveva realizzato probabilmente il terminale del PORTA a PORTA di quella Zona a nulla utile e senza nessun residente nei paraggi.

Avevamo segnalato il rischio che questo diventasse il luogo della discarica selvaggia con l’aumentare del flusso turistico, per l’anomalia del luogo e per la presenza di animali selvatici che avrebbero completato il quadro.

“PRONTI E VIA”……, questa che illustriamo era la situazione di questa mattina.

Crediamo che Amministratori ed Assessora competente debbano fare MOLTO di PIU’ nel rispetto delle TARIFFE salate e puntualmente SBAGLIATE, (colpa di chi ??), recapitate in questi giorni ai cittadini.

Prossimamente, quando il Sindaco e il suo Vice andranno a cercare il Selfie con la nuova “concittadina”, l’Attrice Americana fresca proprietaria di una bella casa in Val di Chio, dovranno attraversare proprio quest’area che – come “benvenuto” alla STAR a stelle e strisce – non è proprio il massimo , così come chiaramente non lo è per nessun cittadino o turista. Chissà se per l’occasione, come si è soliti fare a Castiglioni, si escogiterà un provvisorio ed effimero rattoppo.”

Gruppo Consiliare “Città al Centro”

Castiglion Fiorentino, 12 luglio 2022