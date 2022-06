Estate a Subbiano: fino al 27 settembre eventi musicali e culturali

Paolo Domini, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura commenta: “Ritorniamo a vivere l’estate attraverso lo sforzo condiviso di molte realtà associative del territorio e grazie a quello costante dell’amministrazione. Questo ci ha consentito di realizzare un cartellone che animerà i nostri borghi attraverso un’offerta culturale molto alta. Credo che questo sia il segnale migliore che un contesto sociale può dare dopo una pandemia. La cultura rappresenta la voglia di esserci e di parlarci, di crescere come esseri umani. Per usare una metafora, è la navicella che ci porta nel futuro. Siamo particolarmente contenti anche del cartellone di Valenzano Siymphony quest’anno dedicato al mondo del cinema. Continuiamo a credere nel valore di questa grande manifestazione”.

L’Assessore Domini continua: “Una cosa importante in tutto questo è la partecipazione e la collaborazione con le realtà associative del territorio. Penso alle pro loco ovviamente che stanno facendo un grande sforzo per rinascere dopo il periodo pandemico. Grazie alla pro loco di Subbiano torna la famosa festa di fine estate che si svolgerà con vari eventi dal 27 agosto fino all’11 settembre. Penso anche alla Pro loco di Falciano e Catenaia, per fare un altro nome, con la tradizionale Festa dell’Assunta il 13, 14,15 Agosto. Questi appuntamenti, che ormai fanno parte della nostra storia recente e a cui siamo particolarmente affezionati, non sarebbero possibili senza il lavoro di queste realtà e di tanti volontari”.

Subbiano quest’anno si è garantita anche una serata giovani di importanza regionale grazie alla serata con il gruppo musicale rock-punk italiano, Ross, che a Subbiamo presenterà il nuovo album Allegria maldistribuita”.

I Ros sono diventati famosi per la partecipazione al talent show X Factor prima e a Sanremo Giovani poi.