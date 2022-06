PNRR: efficientamento del Teatro Spina tra i 348 progetti nazionali finanziati

Tra i 348 progetti nazionali oggetto di finanziamento anche il contributo di 200 mila euro per il Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino. “Soddisfazione per questo ennesimo risultato frutto di un lavoro coordinato degli uffici volto ancora una volta a recuperare e migliorare il nostro patrimonio e a ridurre i costosi servizi di manutenzione per far fronte alle crescenti esigenze di aria condizionata, illuminazione, comunicazione e sicurezza dovuti alla vetustà degli immobili”, afferma il vicesindaco con delega al Pnrr Devis Milighetti. L’intervento sarà finalizzato ad ottenere un risparmio energetico e consiste nella sia nella sostituzione degli attuali corpi illuminanti con nuovi a tecnologia LED comportando il dimezzamento del consumo energetico e di conseguenza dei costi annuali con un risparmio energetico di circa 14.650KWh/anno, che nella ristrutturazione energetica dell’attuale impianto di riscaldamento attraverso la realizzazione di un impianto d a pavimento radiante. Nelle restanti zone sarà prevista la sostituzione degli attuali ventilconvettori con nuovi più efficienti.

L’inizio dei lavori è previsto per la primavera 2023 con termine entro fine anno.

“E’ una notizia assolutamente positiva che consentirà di poter usufruire del Teatro anche nel periodo estivo ma soprattutto a settori contingentando, così, le spese” conclude l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.