“Estate al Borgo”: presentato il calendario degli eventi

Il ricco calendario dell’estate di Sansepolcro si è aperto già da alcune settimane con manifestazioni che hanno intrattenuto i cittadini e richiamato molti turisti. I mesi più caldi dell’anno proseguono con eventi musicali, teatrali e sportivi che coinvolgeranno moltissime realtà cittadine che hanno potuto riprendere le proprie attività d’intrattenimento in stretta sinergia con il comune di Sansepolcro.

L’unione fa la forza dunque e a dimostrarlo sono sempre anche i commercianti del centro storico che aderiscono collateralmente alle tante iniziative che animano la città. Graditissimo ritorno è quello dei venerdì sera di shopping che come ogni estate danno modo di vivere la città anche dopo il calar del sole per poter fare acquisti nei negozi che resteranno aperti fino alla mezzanotte. Tutto intorno come sempre bar e ristoranti avranno cura di creare serate divertenti per permettere a chiunque di godere di una passeggiata piacevole e spensierata lungo via XX settembre arricchita dalla presenza di ambulanti che metteranno in mostra e in vendita prodotti merceologici di vario genere.

Gli ambulanti inoltre torneranno in centro anche ogni prima domenica del mese con il Mercatino del Tarlo, mercato di antiquariato, modernariato e oggettistica che da Piazza Torre di Berta si snoda lungo il corso e via Matteotti.

E poi tanti appuntamenti musicali a partire da Borgo jazz che apre i battenti proprio questo fine settimana, passando per la musica classica sotto il cielo d’agosto fino ad arrivare a settembre con Borgo Music Festival tre coinvolgenti serate organizzate dal comune in piazza Torre di Berta.

La cultura viene messa in risalto anche e soprattutto con la mostra “Raffaello Schiaminossi incisore” che dal 3 luglio sarà aperta al pubblico fino al 26 settembre nelle già splendide sale del Museo Civico della città.

Il teatro la fa da padrone con la rassegna “Giò arpovèmoci!” organizzata dall’associazione Teatro popolare di Sansepolcro, Kilowatt Festival giunto alla 20esima edizione e che dal 12 al 16 luglio porterà l’arte contemporanea nei luoghi e nelle piazze della città di Piero, Laboratori permanenti poi alzerà il sipario di Terre in Festival con spettacoli vari e laboratori a tema.

Lo sport sarà di nuovo protagonista con i vari appuntamenti estivi e il più atteso di tutti Borgo sport, momento importantissimo per le associazioni sportive locali per mettersi in mostra e per ricevere i meritati attestati di riconoscimento che verranno consegnati agli atleti e alle squadre che hanno ottenuto importanti risultati agonistici.

La tradizione ritorna come ogni settembre con i tanti appuntamenti legati alle feste del Palio della Balestra, evento che più di tutti identifica la Città di Piero. Una rievocazione storica che ogni anno rinnova il proprio fascino e che culminerà con la sfida di domenica 11 settembre in piazza Torre di Berta fra i balestrieri borghesi ed eugubini e che finalmente vedrà di nuovo la possibilità di svolgere tutti gli eventi ad esso collegati, che negli ultimi due anni avevano subito un ridimensionamento a causa delle restrizioni legate al Covid.

La sinergia fra tutte le parti ha fatto sì che quest’anno il calendario degli eventi potesse tornare ad essere ricco e intenso per permettere a cittadini, visitatori e turisti di godere di momenti pieni e condivisi.