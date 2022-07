Inizia l’Estate sangiovannese: presentato il programma di luglio

Festival tradizionali e rassegne attese e ormai consolidate che si fondono con nuove iniziative e eventi diffusi nei quartieri. E’ stato presentato questa mattina il cartellone di luglio dell’Estate sangiovannese. Un manifesto ricco e articolato, studiato per intercettare aspettative e desideri delle differenti fasce della popolazione e regalare momenti di intrattenimento, spensieratezza e cultura. Oltre trenta appuntamenti in un mese per soddisfare gusti diversi e invitare a trascorrere l’estate a San Giovanni Valdarno fra musica, teatro, cinema, spettacoli, degustazioni e intrattenimento .

Erano presenti il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, Francesco Fabbrini per la Pro loco di San Giovanni Valdarno, Giampiero Bigazzi per Materiali Sonori, Gianmarco Scaglia, Daniele Malvisi e Gianni Pini per Valdarno Jazz. Ma hanno partecipato alla stesura del programma anche Opera Viwa, Centro Commerciale naturale, Associazione Residenti in Centro storico, Convento di Montecarlo con la Fondazione Be.St, Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù, Circolo Laudato Si’ e Cantina Valdarno.

“San Giovanni – dichiarano il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi – si conferma uno dei centri principali tra Arezzo e Firenze (se non anche oltre) per la vastità e la varietà dell’offerta culturale, e lo conferma anche con il cartellone estivo. Anche quest’anno, tra musica, cinema, spettacolo il ‘palcoscenico’ sangiovannese non si risparmia in qualità e numero di iniziative. Spettacoli e rassegne ormai consolidate negli anni (da Orientoccidente a La nostra memoria inquieta, da Valdarno Jazz al Terre d’Arezzo Music Festival), che quest’anno aumentano il numero dei loro appuntamenti, ma anche una serie di ‘eventi diffusi’, organizzati dalla Pro Loco, dal Centro Commerciale Naturale e da tante associazioni e realtà. Abbiamo voluto dare il segnale che è non solo l’Amministrazione comunale, ma tutto il tessuto sociale, con i quartieri e le varie associazioni, che vive e organizza l’estate sangiovannese e promuove congiuntamente la nostra città, con le sue bellezze, il suo centro storico, il suo commercio, i suoi bellissimi scorci, in un’ottica di attenzione per il proprio comune e di piena applicazione della sussidiarietà orizzontale. A tutti coloro che hanno contributo alla realizzazione di questo programma e all’organizzazione di tutti gli eventi va il sincero ringraziamento dell’Amministrazione comunale. Tra le tante, una delle novità di quest’anno è costituita dalle iniziative organizzate dalla Fondazione Be.St. presso il convento di Montecarlo: un luogo suggestivo, amato dai nostri concittadini, che può essere scoperto o riscoperto grazie al recupero che ne sta facendo la Fondazione, e che si aprirà per ospitare iniziative di musica, di cultura e di degustazione di prodotti tipici del territorio, in uno degli scenari più belli e suggestivi che la nostra città offre. Un programma, in sintesi, ricchissimo di iniziative e di proposte, per i pubblici più diversi, per trascorrere all’aperto, con della buona cultura, le serate più afose dell’estate. Un programma così ricco di iniziative, da costringerci – per non ingenerare confusione nel pubblico – a presentarlo in due fasi diverse: adesso con gli eventi di luglio, tra qualche settimana con l’annuncio degli eventi di agosto”.

Valdarno Jazz Summer Festival. Torna l’appuntamento estivo che porta sul palco le stelle del jazz italiano e internazionale. Giunta alla sua 39esima edizione, la rassegna, diretta dai musicisti Daniele Malvisi e Gianmarco Scaglia propone a San Giovanni Valdarno ben tre appuntamenti di altissimo livello, uno in più dello scorso anno. Dietro c’è una valorizzazione del jazz, che il Comune ha voluto promuovere mediante il ciclo di incontri di “Guida all’ascolto” organizzati a Palomar tra aprile e maggio. Si parte il 4 luglio con Melissa Aldana, sassofonista cilena, che ha fatto impazzire la critica internazionale e statunitense in particolare, che si esibirà in Piazza Masaccio, unica tappa italiana del suo tour europeo. Figlia d’arte di Marcos Aldana verrà accompagnata nelle performance da Lage Lund alla chitarra, Pablo Menares al basso e Kush Abadey alla batteria. E’ la prima strumentista donna e la prima musicista sudamericana a vincere il Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition.

Lunedì 18 luglio in piazza Masaccio ci sarà il concerto di uno dei più talentuosi batteristi del panorama jazzistico mondiale: Horacio “El Negro” Hernandez con El Trio insieme a John Beasley al piano, e Jose Armando Gola al basso. Il batterista cubano, pluripremiato ai Grammy Award è stato eletto “Drummer of the Year” nel 1997 e nella sua carriera ha collaborato con le stelle del latin jazz come Tito Puente, con nomi internazionali come come Dizzy Gillespie e Roy Hargrove, oltre a musicisti pop quali Santana, Pino Daniele e Jovanotti.

Esclusiva toscana anche per Lorenzo De Finti, che presenterà il suo ultimo lavoro, “Mysterium Lunae”, in una data particolarmente evocativa, il 20 luglio, ricorrenza del primo allunaggio (il 20 luglio 1969 la missione Apollo 11 sbarcava sulla Luna, e Neil Armostrong fu il primo uomo a mettere piede sul satellite terrestre).

La nostra memoria inquieta. Rassegna di film in pellicola, dedicata di volta in volta a un regista, un genere, un tema, e inserita nell’ambito del festival Orientoccidente. Quest’anno, l’ottava edizione sarà dedicata al cinema di Ridley Scott. Verranno proposti alcuni dei capolavori del cineasta statunitense, a partire dal recentissimo “House of Gucci”. La rassegna avrà anche due appuntamenti ad agosto.

Orientoccidente. Diventa maggiorenne il festival di culture e musiche migranti del Valdarno. Programma notevole per festeggiare la 18esima edizione. Si parte con Nada, una delle più celebri cantautrici italiane che terrà il suo concerto lunedì 11 luglio in piazza Masaccio.

Si prosegue il 25 luglio con Bandabardò & Cisco, con il loro “Non fa paura tour 2022”: dopo la prematura scomparsa di Erriquez, leader del gruppo, Bandabardò ha accolto Cisco, a lungo voce dei Modena City Ramblers.

Questo concerto, insieme alle iniziative del 24 luglio con l’esibizione di Luca Lanzi, voce di “Casa del vento”, e la proiezione del film “Bella ciao – Per la libertà” di Giulia Giapponesi, costituisce una due giorni di celebrazioni per l’anniversario della Liberazione di San Giovanni Valdarno.

Ad aprire la serata, come di consueto, il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e il presidente di Anpi Valdarno Giuseppe Morandini

Terre d’Arezzo Music Festival. A luglio è in programma un solo evento a San Giovanni, ma saranno ben tre gli appuntamenti estivi nella città di Masaccio con lo storico festival musicale organizzato dall’Associazione Opera Viwa. L’appuntamento del 21 luglio, “Night in Brazil”, è un concerto sinfonico di musica brasiliana, con l’organico orchestrale di Oida diretta dal maestro Linus Lerner. Ad agosto vi saranno altri due appuntamenti, uno al Convento di Montecarlo, l’altro in piazza Cesare Battisti con la musicalizzazione dal vivo del film “Gli uccelli” di Alfred Hitchcock.

Centro Commerciale naturale. Come da tradizione, i mercoledì di luglio del Ccn saranno caratterizzati da eventi, animazione e negozi aperti fino alla mezzanotte. Ospite di spicco, in queste occasioni, il comico e cabarettista Alessandro Paci, mercoledì 20 luglio.

Associazione residenti in Centro Storico. Dopo due edizioni saltate a causa del Covid, riprende la cena in piazza sabato 2 luglio alle 20. E, come ormai da diversi anni, l’associazione organizza anche un ciclo di film al Giardino di’ Noce: la rassegna – dedicata sempre ad un regista o a un attore – quest’anno vede protagonista il regista Paolo Virzì, per trascorrere con il sorriso, ma non in modo banale, le sere di metà luglio-inizio agosto godendosi i film più belli e significativi del cineasta livornese, a partire dall’ormai cult “Ovosodo”.

Convento di Montecarlo / Fondazione Be.St. La riapertura del Convento di Montecarlo, acquistato dalla Fondazione Be.St., è stato uno degli avvenimenti che più di tutti hanno interessato la popolazione sangiovannese, da sempre affezionata e attenta a quel convento da molti anni in stato di abbandono. La Fondazione Be.St. organizza una serie di eventi al convento, unendo la degustazione di prodotti del territorio alla musica e alla cultura. E’, sotto un certo punto di vista, la novità di questa estate. Come detto sopra, se tutto va bene, il convento di Montecarlo sarà lo scenario in cui si svolgerà il concerto, la degustazione e lo “sguardo al cielo” guidato dagli Astrofili Valdarno per la notte di San Lorenzo.

Cantina Valdarno. Anche la Cantina Valdarno in via Ponte alle Forche, in collaborazione con la Pro Loco, è protagonista di questa estate. Come negli anni precedenti, un appuntamento dedicato al vino e al cinema: dopo la cena, realizzata in collaborazione con Pane e vino dell’impresa sociale Qoeleth, proiezione in pellicola del film “La piscina” di Jacques Deray con tre vere e proprie icone del cinema: Alain Delon, Romy Schneider e Jane Birkin.

Cinema alla Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù (Ponte alle Forche). Non poteva mancare la rassegna di film nel resede della parrocchia, per grandi e piccini, per stare insieme e riflettere, organizzata dalla Parrocchia, dai residenti nel quartiere Melograno, dal Circolo Laudato Si’.

Walter Sterbini. Negli ultimi mesi Walter Sterbini ha incantato ed emozionato tutta Italia con la sua magnifica voce. Finalista a The Voice Senior 2022, dopo le iniziative pubbliche per “ringraziare” il suo Valdarno, che lo ha sostenuto per l’appunto durante il contest, si esibisce in concerto nella sua San Giovanni, insieme a Piero Cotto e Beatrice Pasquali, anche loro finalisti a The Voice Senior. Appuntamento il 14 luglio, serata che si preannuncia ricca ed emozionante. I tre, infatti, saranno accompagnati da musicisti di alto livello e di fama, che hanno accompagnato anche Paolo Conte. Una serata, come sempre quelle di Walter, che si caratterizza anche per la solidarietà e l’impegno sociale: parte dell’incasso sarà infatti devoluto al Calcit Valdarno.

ESTATE SANGIOVANNESE – LUGLIO 2022

VENERDÌ 1° LUGLIO

Ore 21,30 / Piazza Masaccio

Concerto

MOUNTAINTOP STRINGS OF CALIFORNIA

A cura dell’Associazione Pro Loco “Roberto Costagli” di San Giovanni Valdarno

SABATO 2 LUGLIO

Dalle ore 9,30 alle 12,00 / Palomar – Casa della Cultura

UN ANNO DI PALOMAR

Racconti – incontri – visioni

Ore 17,00 / Palazzo d’Arnolfo

Convegno

“GIANCARLO MASINI, GIORNALISTA SCIENTIFICO – DA SAN GIOVANNI VALDARNO A SAN FRANCISCO E RITORNO”

A seguire: Cerimonia di intitolazione di Via Giancarlo Masini

Ore 20,00 / Piazza Masaccio

LA CENA IN PIAZZA – VII edizione

A cura dell’Associazione dei Residenti in Centro Storico San Giovanni Valdarno

Info e prenotazioni presso associazione Pro Loco “Roberto Costagli” di San Giovanni Valdarno

e Fiori di Vanna (tel 0559122339)

LUNEDÌ 4 LUGLIO

Ore 21,30 / Piazza Masaccio

Valdarno Jazz Summer Festival 39ª Edizione

MELISSA ALDANA QUARTET

MARTEDÌ 5 LUGLIO

Ore 21,30 / Piazza Cesare Battisti

Festival Orientoccidente

Rassegna di film in pellicola

“LA NOSTRA MEMORIA INQUIETA” – VIII EDIZIONE

Ciclo: Ridley Scott

“House of Gucci” (2021)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO

Dalle ore 21,00 alle ore 24,00 / Centro storico

Spettacolo

“BIANCHE PRESENZE”

Parata itinerante

A cura del Centro Commerciale Naturale di San Giovanni Valdarno

GIOVEDÌ 7 LUGLIO

Ore 19,30 / Cantina Valdarno – Via Ponte alle Forche, 25/A

CINEMA E VINO CHE PASSIONE!

Proiezione in pellicola del film La piscina di Jacques Deray

Ingresso € 15,00 Degustazione vini e prodotti del territorio

Inizio serata ore 19:30 – Inizio proiezione ore 21:00

A cura della Cantina Valdarno Srl e dell’Associazione Pro Loco San Giovanni Valdarno

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso la Pro Loco “Roberto Costagli” di San Giovanni Valdarno

Ore 21,00 / Resede della Chiesa di S. Teresa del Bambino Gesù

Via Ponte alle Forche

Ciclo: “TRE SERATE DI CINEMA ESTIVO”

“HACKSAW RIDGE” DI MEL GIBSON

A cura della Parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù e del Circolo Laudato Si’

SABATO 9 LUGLIO

Ore 20.00 / Chiostro del Convento di Montecarlo

Concerto

LA CHITARRA DI WULFIN LIESKE

Musiche di Francesco da Milano, Francisco Tárrega e Wulfin Lieske

Introduzione di Barbara de Mars

Ingresso euro 15,00 con degustazione di vini e prodotti del territorio

Prenotazione obbligatoria presso la Pro Loco di San Giovanni Valdarno

A cura dell’Associazione Be. St.

LUNEDÌ 11 LUGLIO

Ore 21,30 / Piazza Masaccio

Festival Orientoccidente

NADA IN CONCERTO

Ingresso: 5 €

MARTEDÌ 12 LUGLIO

Ore 21,30 / Piazza Cesare Battisti

Festival Orientoccidente

Rassegna di film in pellicola

“LA NOSTRA MEMORIA INQUIETA” – VIII EDIZIONE

Ciclo: Ridley Scott

“Alien” (1979)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO

Dal pomeriggio alle ore 24,00 / Centro storico

IL MERCATO DEI NEGOZI

A cura del Centro Commerciale Naturale di San Giovanni Valdarno

Ore 21,30 / Piazza Cesare Battisti

Concerto

“TREDICI” DI MASSI FRUCHI

– Prima data del tour –

A cura dell’Associazione Pro Loco “Roberto Costagli” di San Giovanni Valdarno

GIOVEDÌ 14 LUGLIO

Ore 21,30 / Piazza Masaccio

Concerto

WALTER STERBINI, PIERO COTTO E BEATRICE PASQUALI da “THE VOICE SENIOR”

con i musici di PAOLO CONTE

Ingresso: 10 €

Info e biglietti presso Associazione Pro Loco “Roberto Costagli” di San Giovanni Valdarno

Parte dell’incasso sarà devoluto al Calcit Valdarno

VENERDÌ 15 LUGLIO

Ore 21,30 / Giardino di’ Noce – Via Mannozzi

Cinema al Giardino

Ciclo: Paolo Virzì

“OVOSODO”

A cura dell’Associazione dei Residenti in Centro Storico di San Giovanni Valdarno

LUNEDÌ 18 LUGLIO

Ore 21,30 / Piazza Masaccio

Valdarno Jazz Summer Festival 39ª Edizione

HORACIO “EL NEGRO” HERNANDEZ – EL TRIO

Ingresso: intero € 15 – ridotto € 12 (Soci Arci, Soci Unicoop, under 25)

MARTEDÌ 19 LUGLIO

Ore 21,30 / Piazza Cesare Battisti

Festival Orientoccidente

Rassegna di film in pellicola

“LA NOSTRA MEMORIA INQUIETA” – VIII EDIZIONE

Ciclo: Ridley Scott

“Blade Runner” (1982)

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO

Ore 21,30 / Piazza Masaccio

Spettacolo

ALESSANDRO PACI

A cura del Centro Commerciale Naturale di San Giovanni Valdarno

Ore 21,30 / Piazza Cesare Battisti

Valdarno Jazz Summer Festival 39ª Edizione

LORENZO DE FINTI QUARTET –Mysterium Lunae

GIOVEDÌ 21 LUGLIO

Ore 21,00 / Resede della Chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù

Via Ponte alle Forche

Ciclo: “TRE SERATE DI CINEMA ESTIVO”

“JOSÉE, LA TIGRE E I PESCI” DI SEIKO TANABE

A cura della Parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù e del Circolo Laudato Si’

Ore 21,30 / Piazza Masaccio

Terre d’Arezzo Music Festival 2022

Concerto sinfonico di musica brasiliana

NIGHT IN BRAZIL

Direttore: Linus Lerner

Organico orchestrale: OIDA Orchestra Instabile di Arezzo

A cura dell’Associazione “Opera Viwa”

Ore 21,30 / Giardino di’ Noce – Via Mannozzi

Cinema al Giardino

Ciclo: Paolo Virzì

“LA PRIMA COSA BELLA”

A cura dell’Associazione Residenti in Centro Storico di San Giovanni Valdarno

DOMENICA 24 LUGLIO

Ore 21,30 / piazza Cesare Battisti

78° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Intervengono:

Valentina Vadi, Sindaco di San Giovanni Valdarno

Giuseppe Morandini, Presidente di ANPI Valdarno

a seguire:

Luca Lanzi, voce di "Casa del Vento"

e proiezione del film

“BELLA CIAO – PER LA LIBERTÀ” di Giulia Giapponesi (2022)

LUNEDÌ 25 LUGLIO

Ore 21,30 / Piazza Masaccio

Festival Orientoccidente

Concerto

BANDABARDÒ & CISCO

Ingresso: 5 €

MARTEDÌ 26 LUGLIO

Ore 21,30 / Piazza Cesare Battisti

Festival Orientoccidente

Rassegna di film in pellicola

“LA NOSTRA MEMORIA INQUIETA” – VIII EDIZIONE

Ciclo: Ridley Scott

“Black Rain – Pioggia sporca” (1989)

GIOVEDÌ 28 LUGLIO

Ore 21,00 / Resede della Chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù

Villaggio dei minatori

Ciclo: “TRE SERATE DI CINEMA ESTIVO”

“IL RAGAZZO CHE CATTURÒ IL VENTO” DI CHIWETEL EJIOFOR,

A cura della Parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù e del Circolo Laudato Si’

Ore 21,30 / Giardino di’ Noce – Via Mannozzi

Cinema al Giardino

Ciclo: Paolo Virzì

“LA PAZZA GIOIA”

A cura dell’Associazione Residenti in Centro Storico di San Giovanni Valdarno

SABATO 30 LUGLIO

Ore 20.00 / Chiostro del Convento di Montecarlo

Conferenza

POGGIO BRACCIOLINI, APRIPISTA DELL’ERA MODERNA

Presentazione di Barbara de Mars con proiezioni

Ingresso euro 15,00 con degustazione di vini e prodotti del territorio

Prenotazione obbligatoria presso la Pro Loco di San Giovanni Valdarno

A cura dell’Associazione Be. St.

“VALDARNO JAZZ” CONCERTO “EL TRIO”

Prevendita ticketone.it

Punti vendita del circuito regionale BoxOffice

Pro Loco San Giovanni Valdarno

Ingresso: intero € 15 – ridotto € 12 (Soci Arci, Soci Unicoop, under 25)

“BANDABARDÒ IN CONCERTO”

Ingresso posto unico € 5,00

Prevendita e prenotazioni presso Materiali Sonori