Esternalizzazioni dei servizi sanitari. Cisl FP Toscana: “Vogliamo una sanità pubblica perché i cittadini la pagano”

La CISL FP Toscana ha manifestato il proprio dissenso contro la Regione Toscana in occasione del giorno di apertura del Forum Risk sulla Sanità, di fronte al Centro Affari di Arezzo, sede di svolgimento del Forum.

Alla manifestazione erano presenti la Segretaria Generale Cisl di Arezzo Silvia Russo, Mauro Giuliattini, responsabile regionale della Funzione Pubblica e Maurizio Milanesi della Funzione Pubblica di Arezzo. Un’ottima partecipazione questa mattina ha animato il gruppo del sindacato. Hanno portato i loro saluti e la loro solidarietà alla manifestazione la vicesindaco di Arezzo, Lucia Tanti, e il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli.

La Cisl FP, attraverso questa manifestazione, ha voluto denunciare la carenza di personale ARPAT che porterà breve all’esternalizzazione dei servizi. La richiesta alla Regione Toscana è quella di operare, come stanno facendo altre regioni, in direzione di una re-internalizzando dei servizi appaltati, risparmiando sulla spesa e assumendo il personale. Il pensiero che guida la Cisl Toscana e che i cittadini pagano le tasse per avere una sanità pubblica efficiente e non per arricchire soggetti esterni. La richiesta della Cisl è che si rispettino le relazioni sindacali, così come prevedono le norme contrattuali, di fatto ad oggi disattese.

“Nel corso degli anni la Regione Toscana ha permesso di esternalizzare di un gran numero di servizi – ha esordito Mauro Giuliattini, responsabile regionale della Funzione Pubblica – pezzi importanti del core business della sanità come cardiologia, fisioterapia, psichiatria sono stati esternalizzati. Il Servizio Sanitario Regionale è così tanto esternalizzato, da spendere 4 miliardi per gli appalti, contro i 2 miliardi per la spesa del personale. Nell’Asl Toscana Centro – – ha concluso Giuliattini – l’ultimo caso è il tentavo di esternalizzazione di ben 19 specializzazioni”.