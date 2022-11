Tanti: “Arezzo disponibile per diventare la sede del gruppo interministeriale per le politiche di integrazione socio sanitaria”

“Dal Ministro Locatelli parole lungimiranti che danno forza al lavoro dei comuni”

“Arezzo è disponibile a diventare la sede del tavolo interministeriale per le politiche di integrazione socio sanitarie. La nostra è una candidatura di disponibilità nella certezza che ciò che conta sarà mettere al centro del dibattito e delle azioni politiche l’integrazione tra politiche sociali e politiche sanitarie valorizzando le esperienze territoriali e municipali.

Ci sono ormai quattro elementi centrali: la famiglia come soggetto protagonista di tutte le politiche di cura; le risposte per la terza eta’ oggi sul punto di diventare una emergenza nazionale; il tema delle autonomie e delle politiche del lavoro per le persone con disabilità; il governo delle politiche sociosanitarie da condividere in termini paritari tra regioni e comuni.

Arezzo, grazie al Forum Risk e alla intuizione di inventarsi, primi in Italia, gli Stati Generali della sanità cittadina ha tutte le carte in regola per diventare sede di questo indispensabile gruppo di lavoro interministeriale. Un ruolo importante lo potrà giocare anche la Fondazione Arezzo Comunità, prima Fondazione in Italia che mette al centro il welfare generativo e le relazioni tra pubblico e privato per i servizi alla persona”.