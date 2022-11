Eventi di beneficenza del Club Inner Wheel Arezzo Toscana Europea

Con l’entusiasmo di sempre continua l’impegno e la dedizione del club Inner Wheel Arezzo Toscana Europea per realizzare una raccolta fondi da destinare ad azioni benefiche. Nel mese di novembre, un mese di attività che il club dedica interamente alle donne, sarà realizzato nei giorni 5 e 6 novembre presso il Circolo Artistico in Corso Italia n.108 Arezzo un mercatino di beneficenza, con oggetti donati dalle socie del club, il cui ricavato sarà destinato al progetto del Calcit per l’acquisto di macchinari che favoriscono il recupero post operatorio da mastectomia, per donne che lottano con il cancro alla mammella. La popolazione tutta è invitata a partecipare.

Le socie sono inoltre liete di invitare chiunque fosse interessato a trascorre un pomeriggio in allegria al secondo evento di beneficenza del mese, previsto per l’11 novembre: un torneo di Burraco, che si disputerà nel salone del Circolo Artistico a partire dalle ore 15.30, il cui ricavato verrà destinato al progetto “Donne. Ritratti dell’anima oltre le ombre: l’arte che dice NO alla violenza di genere” promosso dalla Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. E’ gradita la prenotazione.