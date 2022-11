Arezzo-Livorno: prevendita a quota 1.100. Cancelli aperti alle ore 13

In occasione del derby tra Arezzo e Livorno in programma domenica prossima alle ore 14:30 il piazzale Lorentini sarà interdetto al transito e alla sosta dei veicoli a partire dalle ore 11:00. Tutti i veicoli presenti in Viale Gramsci dopo tale orario saranno rimossi. Il transito e la sosta saranno garantiti solo ed esclusivamente ai possessori del pass.

L’accesso all’impianto sportivo sarà consentito a partire dalle ore 13:00 e per quanto riguarda l’ingresso in Curva Sud‘Lauro Minghelli’ sarà possibile utilizzare sia il varco tra curva e tribuna che quello posto tra curva e maratona. L’invito della società amaranto ai propri tifosi è quello di acquistare il biglietto in prevendita e raggiungere per tempo l’impianto sportivo.

I tifosi ospiti che raggiungeranno in auto e/o pullman lo stadio Comunale dovranno seguire l’apposita segnaletica, usufruendo del parcheggio posto in prossimità della curva nord.

Dato prevendita

Sono 1.100 i biglietti venduti (400 circa per il settore ospiti) fino ad oggi per Arezzo-Livorno, a cui si aggiungono i 922 abbonati. Numeri destinati a crescere come non mai visto che la prevendita proseguirà domani e sabato 5 novembre ultimo giorno utile per i tifosi ospiti che possono acquistare solo ed esclusivamente i tagliandi per la curva nord. Nella giornata di domenica la prevendita – che comporta un risparmio in termini economici e di tempo all’ingresso – andrà avanti fino alle ore 13:00 presso la tabaccheria del Bagnoro. La Società Sportiva Arezzo nell’occasione ricorda ai propri tifosi che acquistare il biglietto della partita in prevendita comporta un importo inferiore rispetto al prezzo del botteghino senza contare che così facendo i tifosi eviteranno code il giorno della partita alla biglietteria.

Oltre all’acquisto online sul sito Sport.Ticketone.it è possibile acquistare i biglietti in prevendita presso:

Point New Energy Gas e Luce, via Madonna del Prato 112 – Arezzo

– lunedì dalle 16:00 alle 19:00

– dal mercoledì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Hotel Gema, loc. Rigutino Est 183

– dal lunedì al sabato dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri

– dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12:30 e dalle 16 alle 19 (chiuso il mercoledì)

– domenica dalle 8:30 alle 12:30

Vieri Dischi, Corso Italia 89 – Arezzo

– dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30

Tabaccheria Francini, località Ponte a Chiani (Arezzo)

– chiuso la domenica

Questi i prezzi dei biglietti:

· TRIBUNA CENTRALISSIMA: 30,00 euro [6-14 anni 3,50 euro]

· TRIBUNA CENTRALE: 25,00 euro + diritti di prevendita [6-14 anni 3,50euro]

· TRIBUNA LATERALE: 16,00 euro + diritti di prevendita [OVER65/DONNE 10,00 euro – 6-14 anni 3,50 euro]

· CURVA SUD: 10,00 euro (6-14 anni 2,00 euro)

· CURVA NORD [ospiti]: 10,00 euro

L’acquisto online comporta una maggiorazione sul prezzo legata alle commissioni bancarie. I residenti in provincia di Livorno potranno acquistare solo biglietti per il settore ospiti entro le ore 19:00 di sabato 5 novembre.

BOTTEGHINO

La biglietteria dello Stadio Comunale è situata all’inizio di Viale Gramsci e sarà attiva 2 ore e mezzo prima dell’inizio della partita.

Si ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. Si consiglia di non aspettare l’ultimo momento per acquistare il proprio tagliando ma di raggiungere lo stadio per tempo al fine di evitare code e superare i controlli previsti dalle normative vigenti.

· TRIBUNA CENTRALISSIMA – 32,00 euro [6-14 anni 5,00 euro]

· TRIBUNA CENTRALE – 27,00 euro [6-14 anni 5,00 euro]

· TRIBUNA LATERALE – 18,00 euro [Over 65/Donne 10 euro – 6-14 anni 5,00 euro]

· CURVA SUD – 12,00 euro [6-14 anni 3,00 euro]

I BAMBINI SOTTO AI 6 ANNI ENTRANO GRATIS (presentandosi senza il biglietto).

Diversamente abili

Inviare richieste (nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, fotocopia del documento di identità sia del richiedente che dell’accompagnatore e certificazione medica del richiedente) alla mail [email protected] Le richieste dovranno arrivare entro e non oltre venerdì 4 novembre alle ore 12:00. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Il numero di accrediti concesso è preordinato ed a esaurimento.

Tessere AIA, CONI, osservatori e dirigenti

Si avvisano i possessori delle Tessere Coni, Osservatori e agenti di calciatori, che è necessario presentare la richiesta di accredito SOLO ed ESCLUSIVAMENTE tramite email a [email protected]. Nella richiesta dovrà essere indicato nome, cognome, data di nascita e dovrà essere allegata copia e/o numero di tessera in corso di validità.

Qualsiasi richiesta pervenuta al di fuori dei limiti sotto-elencato dovrà considerarsi automaticamente respinta:

Entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 4 novembre;

Per l’accesso allo Stadio con Tessera CONI – FIGC – AIA – Stagione Sportiva 2022/2023 la S.S. Arezzo si riserva di accettare le richieste pervenute rispettando l’ordine di presentazione, nel caso in cui i posti a disposizione siano esauriti le richieste in eccesso saranno respinte.

Gli accrediti potranno essere ritirati presso la biglietteria previa presentazione di un valido documento di riconoscimento, a partire da un’ora e mezzo prima dell’inizio della gara. Eventuali richieste pervenute oltre i termini sopra indicati non saranno prese in considerazione. Le richieste che non ricevono conferma via e-mail sono da considerarsi non accettate.