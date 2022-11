Fagottini di castagne con cuore di cioccolato

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!!

Siamo in autunno inoltrato, quindi come non potremmo usare uno degli ingredienti principali di questo periodo?! Parlo delle castagne, profumatissime e gustosissime!!!

Useremo la farina di castagne per creare dei golosissimi fagottini da riempire con gocce di cioccolato a vostra scelta, per dei biscottini friabili davvero super!!

Con una buona tazza di thè, tisana, latte caldo, caffè o qualunque sia la vostra preferenza, li troverete irresistibili!!!

INGREDIENTI:

(per una teglia circa)

200 gr farina di castagne +altra q.b.

45 gr tuorli

100 gr zucchero a velo

1/2 cucchiaino semi bacca di vaniglia

50 gr cacao amaro + altro per spolverare

200 gr burro

Gocce di cioccolato tipo a piacere

PREPARAZIONE:

In una insalatiera capiente miscelare farina e cacao, sbriciolare il burro con la punta delle dita nel composto di farine come una normale frolla.

Aggiungere lo zucchero a velo, la vaniglia, i tuorli.

Creare una palla soda ed omogenea. Coprire con la pellicola e lasciar riposare in frigo minimo mezz’ora.

Stendere dei rettangoli di impasto non troppo sottili, riempire al centro con le gocce di cioccolato, passare con un pennellino di silicone bagnato con acqua i bordi quindi piegare il rettangolo in due a creare un fagottino.



Spolverare con cacao amaro e mettere in teglia rivestita con carta forno.

Cuocere in forno caldo a 160°C circa 15 minuti.

Sfornare e fare raffreddare perfettamente.

Tagliare in tanti fagottini e gustare!!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci