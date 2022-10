Festa dei Centri Trasfusionali in tutta la ASL

Sono distribuiti in tutta l’area vasta della ASL Toscana sud est i centri che accolgono i donatori di sangue durante tutto l’anno. Centri sicuri e presidiati da professionisti, medici ed infermieri in grado di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini che si avvicinano alla pratica della donazione.

Lunedì 31 ottobre è in programma la Festa dei centri trasfusionali con iniziative speciali volte a favorire non solo l’accesso ai donatori tradizionali, ma soprattutto ad avvicinare alla donazione nuove persone.

“Nei primi otto mesi del 2022 le donazioni in tutto il circuito della nostra azienda dichiara Pietro Pantone Direttore Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, sono state 31.200 (Arezzo 16.473, Grosseto 8399, Siena 6293 naturalmente in questo caso mancano i dati dell’AOU Senese), un numero in linea con lo scorso anno. E’ importante però ampliare la nostra platea di riferimento perché il bisogno di sangue, ma anche di plasma, è sempre molto alto e poi chi dona può anche tenere sotto controllo la propria salute e compiere un gesto concreto di vicinanza alla propria comunità. Tutti possono donare, conclude Pantone, sia uomo che donna di età compresa tra i 18 e i 70 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi.

Chi dona per la prima volta può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo pre-donazione. Vorrei anche cogliere l’occasione per ringraziare tutte le associazioni di volontariato che ci supportano e contribuiscono alla gestione dei donatori”

In provincia di Arezzo tutti i centri sono mobilitati, alcuni semplicemente rafforzando ed ampliando l’apertura altri organizzando allestimenti e piccoli eventi con i Centri Trasfusionali addobbati e la possibilità di regalare ai donatori gadgets e omaggi. Tutte le iniziative sono realizzare assieme alle associazioni AVDS.

A Grosseto I donatori che la mattina si presenteranno a donare troveranno la sala donazione allestita in stile Halloween.

L’obiettivo è quello di unire la giornata di donazione ad un momento di sensibilizzazione e promozione sul valore di questo gesto.

Provincia di Arezzo

Centro trasfusionale dell’ospedale San Donato di Arezzo (tel. 0575255288).

Centro trasfusionale Casentino – Bibbiena (tel. 0575 568292)

Centro trasfusionale Valdichiana Aretina – ospedale la Fratta di Cortona (tel. 0575639291)

Centro trasfusionale Valtiberina – Sansepolcro (tel. 0575757283)

Centro trasfusionale Valdarno – l’ospedale La Gruccia (tel. 0559106212)

Provincia di Grosseto

Centro trasfusionale di Grosseto – Ospedale Misericordia (tel. 0564485235)

Centro trasfusionale ospedale di Castel del Piano (tel.0564914674)

Centro trasfusionale Massa Marittima/Follonica (tel. 0566909292)

Centro trasfusionale Orbetello/Manciano/Pitigliano (tel. 0564866129)

Provincia di Siena

Centro trasfusionale Nottola/Abbadia S.Salvatore (Tel 0578 713261)

Centro trasfusionale Poggibonsi – ospedale Campostaggia (Tel 0577 994701)