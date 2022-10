Good Job coach Calipari: una bella storia di basket

di Stefano Pezzola

John Vincent Calipari (classe 1959) è un famoso allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense, attivo sia a livello NCAA che NBA.

È membro del Naismiths Memorial Basketball Hall of Fame dal 2015 in qualità di allenatore.

Un suo recente cinguettio sta facendo il giro del mondo.

“Il sogno americano della mia famiglia è iniziato in una miniera di carbone di Clarksburg, WV, quindi questa foto mi colpisce molto“.



Partita di beneficenza interna della squadra di basket dell’Università del Kentucky.

Tra i tifosi arrivati a palazzo per vedere Kentucky, c’era un minatore ancora con i vestiti da lavoro, sporchi di polvere e carbone.

Scrive ancora coach Calipari “da quello che mi è stato detto, dopo il suo turno di lavoro quest’uomo ha corso per venire a guardare la nostra squadra con suo figlio. Non so chi sia, ma ho i biglietti per lui e la sua famiglia alla Rupp Arena per essere trattati come VIP!”

Il minatore si chiama Michael McGuire ed ha raccontato che aveva soltanto 45 minuti per andare dal lavoro alla partita.

Non voleva perdersi neppure un attimo della prima volta con suo figlio ad un incontro di basket.

E così non è riuscito a passare da casa per fare una doccia e cambiarsi.

Good Job Michael!