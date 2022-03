Festa della Donna: il nostro augurio speciale rivolto a tutte voi

Oggi è una giornata speciale, in cui si celebra la forza e l'importanza delle sue protagoniste.

di Eleonora Francini

Cara nonna,

sono qui, a pochi metri da te, e come spesso accade mi ritrovo a contemplarti come la più meravigliosa delle creature. E’ incredibile: mi rendo conto che è come se la tua essenza fosse lo scrigno di quella di ogni donna, che riesci a rappresentare meglio di chiunque altro.

Sei tutte le battaglie che hanno dovuto affrontare fin dai tempi più remoti. Le conquiste, l’indipendenza, l’autonomia che lentamente si sono fatte largo nelle loro vite. La forza con cui ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli. L’amore che riversano nella famiglia, la patria del loro cuore. L’equilibrio con cui si muovono fra infinite responsabilità.

Non dimenticare il passato è importante, ma guardare al futuro diventa d’obbligo. La strada da percorrere è ancora lunga, ma l’obiettivo è quello di regalare al nostro universo, così “dolce e complicato”, un domani sempre migliore. Ricordandoci sempre che la sfida più grande è di essere accettate e amate per ciò che siamo veramente, difetti e stranezze compresi: solo così potremo sentirci più libere, serene, felici, pronte a spiccare il volo. Come se la nostra festa fosse ogni giorno.

Persa nei meandri dei miei ragionamenti, continuo ad osservarti, rapita dai tuoi sorrisi e dalla leggiadrìa di ogni tuo movimento. Forse queste poche righe finiranno nel doppiofondo di una cassapanca o tra i ricordi di qualche cassetto, ma sono felice di averti affidato i miei pensieri più intimi, che tu saprai custodire come una madre amorevole.

“Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre”: questo è il mio inno che dedico a te e a tutte voi.

Con affetto,

Tua nipote