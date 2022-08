Festival dei Cammini di Francesco: il resoconto delle prime tre giornate

Venerdì 26 agosto si è aperta ufficialmente la sesta edizione del Festival dei Cammini di Francesco. Nella suggestiva location della Sala degli Ammassi a Citerna (Pg) si è svolta la cerimonia di inaugurazione della rassegna “itinerante” organizzata dalla Fondazione Progetto Valtiberina, alla presenza del fotoreporter israeliano Noam Bedein che ha aperto, per l’occasione, la mostra fotografica “The Dead Sea”, suo personale lavoro dedicato al “racconto per immagini” del cambiamento climatico in particolari zone del mondo quali Israele e Mar Morto.

Le testimonianze di Bedein sono state da spunto, poi, per un interessante dibattito sul conflitto e le varie tematiche ad esso collegate, dibattito a cui hanno preso parte Massimo Mercati, amministratore delegato Aboca, Giovanna Zucconi e Franco Vaccari, presidente e fondatore Rondine, Cittadella della Pace. In serata, piazza Scipione Scipioni ha ospitato lo spettacolo “Flower Power” di e con Alessandra Viola che si è esibita di fronte ad un nutrito pubblico.

Sabato 27 agosto il Festival si è spostato a Sansepolcro (Ar), seconda tappa della manifestazione. Alle ore 18:00, nonostante il cambio di location causa maltempo, si è svolto presso l’auditorium di Santa Chiara l’incontro e la presentazione del libro “Sorella Economia. Idee per un cambiamento consapevole” con l’autore Marco Asselle che ha dialogato con

Massimo Mercati sullo sviluppo consapevole e la sostenibilità economica e sociale che si muovono contro un sistema colpevole, spesso, di consumare senza criterio le risorse naturali e di accrescere il divario fra nazioni ricche e povere. Alle ore 20:00 secondo appuntamento della giornata: presso gli Ex magazzini manifattura tabacchi si è svolta la tradizionale cena-spettacolo; sono stati presentati, per l’occasione, piatti preparati con ingredienti a km zero provenienti dalle vicine aziende agricole e, nel corso della serata, ad allietare i commensali la “narrazione” dell’attrice Alessandra Chieli accompagnata dal suono dell’arpa di Mohan Testi.

Domenica 28 agosto ultimo appuntamento del primo week-end di Festival. Alle ore 21:30, presso la Sala dei Gessi del Castello di Caprese Michelangelo (Ar) si è tenuto l’incontro pubblico con il giornalista Andrea Purgatori, incentrato sulle tematiche connesse al “Cambiamento” (tema del Festival) in ambito giornalistico e di comunicazione. Durante l’incontro, moderato da Giovanna Zucconi, sono state prese in esame questioni legate ad aspetti di geopolitica, con riferimento al conflitto Russia-Ucraina, come viene percepita oggi l’informazione e come viene veicolata dai diversi schieramenti. L’incontro, molto partecipato, ha dato spunti interessanti su tematiche attuali degni di riflessione collettiva.

Nel corso delle tre giornate, poi, sono state organizzate dal Circolo degli Esploratori di Sansepolcro tre escursioni alla scoperta della Valtiberina toscana e dell’Altotevere umbro. Venerdì 26 agosto “Alla scoperta della Valle del Tevere”, 20 km da Sansepolcro a Citerna, sabato 27 agosto “L’anello della Montagna. Ai piedi dell’Alpe della Luna”, 10 km con sosta finale alla Fattoria di Germagnano e domenica 28 agosto “L’anello dell’eremo della Casella”, 18 km alla scoperta dei boschi intorno a Caprese Michelangelo.

“Il bilancio del primo settimana di Festival ci vede molto soddisfatti” ha dichiarato David Gori, presidente Fondazione Progetto Valtiberina. “C’è stato un ottimo riscontro di pubblico, tutti gli eventi che abbiamo realizzato sono riusciti a toccare tematiche importanti e centrare gli obiettivi che ci eravamo prefissati, fin dall’apertura quando abbiamo inaugurato il Festival con la presentazione della mostra fotografica di Noam Bedein, mostra che rimarrà aperta per tutta la durata del Festival.

Con Massimo Mercati e Franco Vaccari, presidente di Rondine Cittadella della Pace abbiamo trattato, poi, un tema attuale, ovvero il conflitto Russia-Ucraina che ha aperto nuovi scenari sociali ed economici. La sera abbiamo aperto con gli spettacoli a corredo del Festival: a Citerna c’è stato lo spettacolo di Alessandra Viola dedicato ai diritti delle piante, è stata un’apertura veramente interessante. A Sansepolcro, il secondo giorno, abbiamo avuto l’incontro fra Massimo Mercati e Marco Asselle in cui sono state analizzate le varie sfaccettature legate ad una nuova economia e nuovi modi di fare impresa, come ad esempio le società Benefit.

La cena spettacolo è stata molto suggestiva: l’ex magazzino manifattura tabacchi è un luogo quasi sconosciuto, organizzare proprio lì la cena è stato un segnale di come poter rigenerare anche a livello urbanistico uno spazio abbandonato, senza dover sfruttare nuovo suolo. Domenica, a Caprese Michelangelo, abbiamo incontrato Andrea Purgatori: con lui abbiamo parlato di cosa significa oggi fare una comunicazione libera e trasparente, capire quanto è importante comunicare nel modo giusto. Ci ha fatto molto piacere vedere la presenza di un pubblico numeroso che ha partecipato attivamente al dibattito con tante domande. Ci saranno incontri molto interessanti anche nell’ultimo fine settimana di Festival che si svolgerà dal 2 al 4 settembre: ci sposteremo a Pieve Santo Stefano, Anghiari e Città di Castello e saranno presenti ospiti importanti”.

Il programma del prossimo fine settimana (2- 3- 4 settembre, Pieve Santo Stefano, Anghiari, Città di Castello)

Venerdì 2 settembre appuntamento a Pieve Santo Stefano (Ar). Alle ore 18:00, presso le Logge del Grano, si svolgerà l’incontro “Breviario per un confuso presente” con il giornalista Corrado Augias: l’argomento dell’incontro nasce dalla curiosità dell’autore e dal tentativo di capire ciò che sta succedendo, quali le potenzialità dei cambiamenti piú recenti, quali quelli che verosimilmente ci aspettano. Un “manuale” per l’uso consapevole del presente, un antidoto per scongiurare il pericolo di perdere il passato e la sua memoria.

Alle ore 21:00 le Logge del Grano ospiteranno, poi, la musica del “Quartetto Fancelli”, nato dall’affinità musicale di un gruppo di amici, dal desiderio di valorizzare l’opera di Luciano Fancelli (1928 -1953) e dal tentativo di visitare e rivisitare in chiave moderna stili e linguaggi musicali differenti. Nella stessa giornata il Circolo degli Esploratori di Sansepolcro organizza l’escursione “L’anello di Cerbaiolo” (distanza. 12 km / + 420 m) con partenza alle ore 9:00 dal Piccolo museo del Diario e rientro previsto per le 15:30 circa, con possibilità di visita al museo.

Sabato 3 settembre tappa ad Anghiari (Ar). Alle ore 18:00 in piazza Mameli si terrà l’incontro con il professor Claudio Santori e Umbra Lucis: musica e parole per comporre un ritratto di Francesco, come santo e come uomo, racconti e aneddoti che guideranno i presenti alla scoperta della sua vita e dell’eredità lasciata al mondo.

Alle ore 21:30 l’incontro con l’attore Valerio Aprea e Marco Dambrosio, in arte Makkox, per “Dialoghi sul cambiamento”, un viaggio attraverso l’ambiente umano, l’ambiente social e tutti quegli ambienti che caratterizzano la nostra vita di tutti i giorni, per riflettere sull’eterno spauracchio del cambiamento climatico, ma più in generale su ogni forma di cambiamento e tutto ciò che invece lo ostacola. Le parole di Valerio Aprea saranno seguite ed accompagnate in diretta dalle illustrazioni di Makkox. Il Circolo degli Esploratori organizza l’escursione “L’anello di Montauto, tra castelli e leggende” (distanza. 15 km / + 470 m) con partenza alle ore 9:00 dal parcheggio antistante il ristorante “La pergola” di Tavernelle e rientro previsto per le ore 16:30 circa.

Ultimo appuntamento domenica 4 settembre a Città di Castello (Pg). Alle ore 17:00 in piazza Matteotti si terrà la presentazione del libro “Un’impresa possibile” (Aboca edizioni) di e con Paolo Di Cesare ed Eric Ezechieli e la presenza della Fondazione Hallgarten Franchetti. Alle ore 18:00, sempre in piazza Matteotti, l’incontro pubblico con la giornalista Francesca Mannocchi per parlare di contemporaneità, cronaca e geo politica, come vede e vive il cambiamento una professionista, una giornalista, inviata di guerra, abituata a calarsi nelle storie che racconta. Alle ore 21:00, al Teatro degli Illuminati, andrà in scena il musical “Forza venite gente”, un musical teatrale incentrato sulla vita di San Francesco.