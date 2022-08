Bocce: domenica il 19° Trofeo Città di Cortona Femminile

Scenderanno in campo giocatrici di ogni età, dai 14 agli 84 anni. In mezzo molte generazioni di atlete di ogni livello, comprese la campionessa del mondo Elisa Luccarini e la campionessa europea Chiara Morano, oltre alle giovani promesse dello sport bocce al femminile come la diciassettenne Gilda Franceschini, fresca convocata per il mondiale juniores che si terrà a Roma il 19/24 Settembre.

I gironi eliminatori si disputeranno sui campi di Cortona, Arezzo, Sansepolcro e Chiusi, per poi proseguire la gara con le fasi finali tutte presso il bocciodromo comunale di Tavarnelle.

A difendere i colori della Cortona Bocce saranno Elisa Fanicchi, Anna Maria Giliarini, Rosmarie Buttler e Giulia Pierozzi, vincitrice dell’edizione dello scorso anno. Buona anche la rappresentanza toscana con altre 7 atlete di Arezzo, Grosseto e Firenze tra cui la giovanissima portacolori della Scandiccese Valeria Zerboni, classe 2008.

Per la prima volta quest’anno la manifestazione sarà anticipata da una gara a coppie tutta al femminile, competizione alquanto inusuale che si disputerà nel pomeriggio di sabato a partire dalle ore 15, interamente sui campi della società cortonese.

L’ingresso alle manifestazioni è libero e gratuito.