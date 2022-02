Figline, a febbraio 35 nuovi alberi: va avanti il piano di interventi per il verde pubblico

di Laura Privileggi

“Monitorare, mantenere, prevenire e incrementare il patrimonio del verde pubblico: sono gli obiettivi del programma invernale di manutenzioni e piantumazioni di nuove alberature avviato a dicembre e che proprio nel mese di febbraio si concluderà con la messa a dimora di 35 alberi, alcuni dei quali già piantati nei giardini di Scampata e altri che si aggiungeranno nei prossimi giorni nelle aree verdi del Cesto e di via Colombo e via Garibaldi a Figline. Un programma che completa il lavoro avviato nel 2021, chiuso con un bilancio di 159 nuove alberature a fronte di 55 abbattimenti”.

“Parallelamente prosegue il programma di potature e manutenzione del verde. Già completate quelle nel Giardino lottizzazione Torniai e alla scuola dell’infanzia La Girandola allo Stecco, nei giardini delle scuole dell’infanzia Il trenino a Figline e Chicchirullò a Incisa, nel parcheggio alberato a Restone. Si proseguirà con il giardino della scuola dell’infanzia Cavicchi a Figline, con il filare di pioppi ai giardini della Misericordia a Figline con quelli nel parcheggio di via Machiavelli, sempre a Figline.”

“Nel frattempo sono stati completati una serie di lavori di manutenzioni delle siepi e delle aree verdi, di riparazione e sostituzione degli arredi nei giardini pubblici, oltre al più ampio piano di ripristino delle aree giochi programmato sulla base dei dati raccolti con il monitoraggio completo di tutte le attrezzature presenti nelle circa 70 aree ludiche del territorio comunale”.

“Nel 2021 abbiamo piantato 159 alberi, 554 arbusti e 184 piante per fioriture. La squadra dei tecnici e degli operai comunali si occupa del verde pubblico ogni giorno secondo una programmazione puntuale, giardino per giardino, da Porcellino a Palazzolo. Questo solo per quanto riguarda l’attività ordinaria, alla quale si aggiunge poi tutta la parte di investimento sul verde che come Amministrazione stiamo portando avanti, come le quattro nuove aree gioco nelle frazioni che abbiamo realizzato l’anno scorso o, guardando alle prossime settimane, il percorso fitness che nascerà ai Giardini Dalla Chiesa di Figline, con l’inizio dei lavori previsto per la metà di febbraio”, spiega l’assessore all’Ambiente, Paolo Bianchini”.