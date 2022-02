Lavori Publiacqua in centro a Figline: non sarà necessario chiudere via Oberdan

di Laura Privileggi

Lavori in corso sulla rete idrica del centro storico di Figline dove, dopo la valutazione dei tecnici Publiacqua, la società ha comunicato che non sarà necessario intervenire sulle tubazioni di via Oberdan.

Conclusi, quindi, gli interventi in corso all’incrocio tra via Oberdan e via San Domenico (dove, per ampliare l’incrocio, è stato necessario eliminare un albero che, già da tempo, presentava delle criticità, per la sua presenza troppo a ridosso delle abitazioni), da venerdì 4 il cantiere si sposterà in via Castelguinelli. Quest’ultima fase di lavori durerà circa 2 mesi e comporterà alcune modifiche alla viabilità.

Nel dettaglio, il cantiere occuperà tranche di 40 metri circa alla volta e inizierà ad esser collocato lato via Oberdan. Per questo motivo sarà vietata la sosta e il transito per tutti eccetto che per i residenti e gli autorizzati, per i quali l’uscita (da parcheggi o autorimesse privati) sarà consentita in orario 8-17. I residenti o i possessori di autorimesse e gli autorizzati potranno inoltre accedere in via Castelguinelli da via Forese, in orario 17-8. Nella stessa fascia oraria, sarà consentito anche il carico/scarico merci, ma per un massimo di 30 minuti.

Man mano che il cantiere si sposterà nei tratti successivi di via Castelguinelli, per i residenti possessori di autorimesse sarà possibile accedere anche da via Oberdan e uscire, con obbligo di svolta a destra, da via San Domenico, che per tutta questa fase di interventi cambierà senso di marcia (con divieto d’accesso, quindi, da piazza Serristori). Inoltre, in via San Domenico e via Oberdan vigerà il divieto di sosta e il flusso di traffico seguirà, senso unico, la direttrice Corso Mazzini (intersezione con via Bianchi), piazza Marsilio Ficino, via Oberdan, via San Domenico.

Vigerà il divieto di sosta anche dal civico 41 al civico 49 in corso Mazzini, con unica eccezione del carico/scarico merci per le attività commerciali di corso Mazzini, piazza Ficino e via Oberdan (sosta consentita per un massimo di 30 minuti).