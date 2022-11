Figline – Incisa Valdarno: parte Autumnia, domani è già qui

di Laura Privileggi

Tra le novità principali per la prima volta in piazza Marsilio Ficino, il Circolo MCL Fanin sarà presente sotto il loggiato con molte iniziative, tra le quali lo stand dedicato alle “simpatiche e vivaci” casalinghe (non le Desperate Housewives della famosa serie televisiva americana) appartenenti all’ormai conosciuto gruppo facebook “Sei Figlinese se Figline a tavola”.

Si potranno assaggiare prelibati dolci e pasticcini preparati dalle cuoche della frequentatissima pagina culinaria capitanata e condotta da Adriana Bottacci. Ci sarà nel nutrito menù un nettare particolare, il mitico vin brulè di Silvana De Luca adatto nelle serate di novembre che ci attendono.

Tutto è pronto quindi, sta per iniziare la 23° edizione di Autumnia dal titolo suggestivo “Domani è già qui” un’etichetta che la dice lunga, piena di progetti che riguardano la salvaguardia dell’ambiente ed il nostro pianeta Terra.

La fiera dedicata ad agricoltura, ambiente e alimentazione è in programma nel centro storico di Figline dall’11 al 13 novembre 2022. I prodotti della terra a chilometro zero, il grande mercato delle eccellenze enogastronomiche, lo spettacolo degli chef ai fornelli. E ancora: gli animali, la salute, la cultura e la sostenibilità, 16 aree tematiche e un ricco programma di iniziative per conoscere l’ambiente e imparare a rispettarlo. Tutto a ingresso gratuito. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno.

L’inaugurazione della grande kermesse è prevista per venerdì mattina con la tradizionale “Festa dell’albero” e l’inaugurazione del nuovo bosco didattico alla Scuola primaria Del Puglia. Un’iniziativa riservata agli alunni a cura di Comune di Figline e Incisa Valdarno, Carabinieri forestale e Unicoop Firenze. L’inizio ufficiale di Autumnia è rimandat al giorno successivo, sabato 12 novembre alle 15.30, con il ritorno di un appuntamento che mancava dal 2019 a causa della pandemia: l’esibizione degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini in piazza Ficino, uno dei momenti iconici della fiera.

Il cuore della rassegna sarà, come sempre, proprio nella centrale piazza Marsilio Ficino, di recente rinnovata da un nuovo impianto di illuminazione pubblica che proprio ad Autumnia farà il suo debutto in un grande evento. Qui sarà allestito il grande mercato agroalimentare con i prodotti del territorio e l’area street food. Stand coperti e tavoli a disposizione dei visitatori per pranzo, cena e spuntini. Le eccellenze enogastronomiche delle altre regioni d’Italia saranno invece nella vicina piazza Don Bosco.

Colori e sapori di stagione tra i banchi, spettacolo ai fornelli: l’area Cooking show di piazza Ficino ospita 13 eventi in tre giorni, un ricco programma a cura dell’Isis Vasari di Figline con gli studenti dell’alberghiero che affiancheranno cuochi, sommelier e altri ospiti, tra i quali gli chef Shady Hasbun e Fabio Ferrantino, l’Associazione Cuochi Valdarno, l’Associazione Italiana Sommelier e l’Associazione italiana celiachia. In attesa del viaggio nel paese del Sol Levante con Chef Hiro, pseudonimo di Hirohiko Shoda, un vero ambasciatore della cultura gastronomica giapponese in Italia, protagonista in tv con i programmi “Ciao, sono Hiro” su Gambero Rosso Channel e “La prova del cuoco” in Rai, oltre che autore di numerosi libri sull’arte culinaria, l’ultimo dei quali è “Hiro Cartoon Food”. Sarà lui l’ospite di punta, nell’appuntamento, a cura di Pirene, in programma domenica 13 novembre alle 16.30.

Ancora più spazio alle produzioni del territorio nell’edizione 2022. I Giardini della Misericordia ospiteranno infatti il Mercato contadino di Figline, lo stesso in programma ogni lunedì in piazza della Fattoria ma in versione ampliata, con 28 aziende agricole del Valdarno e dei comuni limitrofi con i loro prodotti. Frutta, verdura, formaggi, carni, miele, vino, olio, pasta e tante altre specialità, per tutta la giornata del sabato e della domenica.

Si arricchisce anche la Fattoria degli animali, tra le aree più apprezzate dai più piccoli e non solo, a cura dell’Associazione regionale allevatori. Un’ampia esposizione zootecnica con mucche, capre, maiali, pollame e altri animali da cortile, tanti laboratori sulla produzione di miele e formaggio, la semina, l’intreccio dei vimini, e la novità assoluta di “Piccoli veterinari crescono”, in collaborazione con Ausl Toscana Centro, un’iniziativa per bambini che, guidati dai medici, potranno avvicinare gli animali, imparare a conoscerli e a prendersi cura di loro. Anche l’agility dog si sposta ai Giardini della Misericordia, insieme ai pony e a una mostra di gatti.

Uno stile di vita sano non può prescindere dal tema della prevenzione: anche quest’anno piazza Serristori sarà la “Piazza della Salute”, un piccolo villaggio dedicato alla cura di sé dove saranno offerte visite mediche specialistiche gratuite, consulenze su misura, consigli di esperti e professionisti del mondo sanitario e del benessere. Lo scorso anno, al suo debutto, l’iniziativa fu un successo, con tutti gli appuntamenti esauriti e circa 150 visite specialistiche effettuate, tre delle quali hanno portato alla scoperta di una patologia oncologica in corso, permettendo alle pazienti di iniziare un percorso di cura. Nell’edizione 2022 aumenterà ancora il numero di visite prenotabili grazie alla collaborazione con associazione I Medici F3, Ausl Toscana Centro, Calcit Valdarno Fiorentino, Croce Rossa, Cooperativa Nomos. Le prenotazioni sono attive da oggi, telefonando al 371.4170623 oppure scrivendo a [email protected]. Il programma dettagliato e l’elenco delle prestazioni disponibili sono su www.autumnia.it.

Ci sarà anche lo “Psicologo on the road”, un vero e proprio studio allestito a bordo di un camper, sul quale chiunque potrà salire per una seduta gratuita con uno psicologo o psicoterapeuta. Un progetto sperimentale lanciato nelle scorse settimane dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, che andrà avanti fino alla primavera nell’ambito della campagna “I FIV Good”, un tris di progetti che promuovono il benessere psicofisico per tutte le età.

Rispettare l’ambiente vuol dire anche conoscere il rischio: torna al centro della città l’area didattica a cura del sistema della Protezione civile dove si impara giocando, con dimostrazioni pratiche e laboratori per bambini. Ci sarà “Pompieropoli”, la cittadella dei Vigili del fuoco in via XXIV Maggio, e una zona doppia, tra piazza San Francesco e i Giardini Morelli, a cura di Prociv, Gaib, Misericordia di Figline, Croce Azzurra e Croce Rossa di Incisa. Un viaggio nel tempo in piazza IV Novembre alla scoperta degli antichi mestieri, con artigiani all’opera e prove aperte a tutti nell’area curata dalla Civiltà contadina di Gaville.

Sport, musica e teatro, oppure ambiente, educazione e contrasto alle marginalità: anche quest’anno piazza Bonechi è la piazza del volontariato, uno spazio a cura di 39 associazioni del territorio che qui racconteranno i propri progetti, potranno raccogliere donazioni e incontrare nuove persone che hanno voglia di impegnarsi come volontari. Stand aperti fino alle 22 e un palco centrale sul quale sono in programma ben 20 eventi curati dalle associazioni presenti.

Tra un assaggio e l’altro, anche tante occasioni a carattere culturale nei tre giorni di Autumnia. Al Teatro comunale Garibaldi c’è “Scopriamo il Garibaldi!” (sabato 12 novembre alle 16), una visita animata per bambini e famiglie per conoscere il teatro anche dietro le quinte, spostandosi tra palchetti, camerini e altri luoghi nascosti. A cura di Cooperativa Chora. Torna anche “L’ombrello di Noè”, spettacolo che ha debuttato proprio ad Autumnia l’anno scorso: un viaggio itinerante alla scoperta della storia del teatro e dei personaggi che l’anno scritta, a cura della Compagnia delle Seggiole. Tre repliche domenica 13 novembre, alle 16, 17.30 e 19. Inoltre, per l’intera giornata del sabato e della domenica, nella sala grande verrà proiettato il documentario “Io, il Teatro Garibaldi”, realizzato per celebrare il 150° anniversario della fondazione.

Prosegue a Palazzo Pretorio la mostra fotografica “Il senso dei luoghi”, un reportage a cura del collettivo TerraProject dedicato al territorio e alla comunità di Figline e Incisa Valdarno. Resterà aperta venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19, a ingresso gratuito. Bisogno di attivare lo Spid? A Palazzo Pretorio si potrà ottenere gratuitamente la propria identità digitale nel pomeriggio di venerdì (15-18), e di nuovo sabato (orario 10-13 e 15-18). Un servizio a cura del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Anche la Biblioteca comunale “Marsilio Ficino” sarà aperta per tutti e tre giorni di Autumnia. Venerdì 11 novembre fino alle 19, con le letture animate di “Una valigia piena di storie” alle 17.30. Sabato e domenica dalle 9 alle 19 con tutti i servizi attivi. Sabato 12 novembre alle 17 è in programma la presentazione del libro “Firenze cammina: 25 escursioni tra Chianti, Valdarno e Valdisieve” di Giovanni Susini.

Raggiungere il centro di Figline non sarà un problema, sostengono gli organizzatori, grazie alle navette gratuite attive il sabato (dalle 15 alle 21.15) e la domenica (dalle 14 alle 20), con partenze continue in prossimità dei parcheggi più capienti del territorio e arrivo alle porte della manifestazione. Tre le linee programmate: piazza Don Minzoni a Matassino-via della Comunità europea-via della Vetreria; piazzale della stazione ferroviaria di Incisa-via della Comunità europea-via della Vetreria; parcheggio area ex-Bekaert-distretto sanitario via Da Verrazzano-piazza Dante.