CSI Arezzo: grande successo per l’inaugurazione del “San Domenico Village”

Sabato 5 novembre è stata una data molto importante nel calendario storico del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo. A San Domenico, più precisamente in via del Balilla, 11, è stata inaugurata la nuova casa dell’ente di promozione sportiva aretino: il “San Domenico Village”. Una struttura polivalente, dimostrata durante la giornata di sabato scorso grazie alle numerose iniziative: nel pomeriggio, infatti, i bambini presenti hanno potuto prender parte al Multisport e ai laboratori artistici, mentre i ragazzi e gli adulti agli open day di Zumba e Yoga.

Dopodiché è stata la volta del taglio del nastro: insieme al Presidente del Comitato, Lorenzo Bernardini, e al gruppo del CSI di Arezzo, erano presenti le istituzioni politiche locali, la diocesi e i delegati delle federazioni provinciali. Grande bis anche per le premiazioni del Circuito Trail “Valli Aretine 2022”: tanti i premiati, coordinati da Gennaro De Rosa, che nell’occasione ha presentato anche l’evento per il 2023!

È stata una giornata storica” – sottolinea Bernardini – “in cui il CSI di Arezzo ha scoperto di avere una casa, bella, accogliente, disponibile per le famiglie, società sportive e per tutti coloro che vogliono vivere aggregazione, socialità e divertimento. Partiamo da tre principi, ma soprattutto col motto principale nostro che è e rimane sempre “educare attraverso lo sport”; lo vogliamo fare mettendo a disposizione la nostra caratteristica, i nostri educatori e il nostro modo di pensare sportivo a servizio di tutti. Ripartire bene, cercando di farlo nel miglior modo possibile”.

“In questo “open day” abbiamo messo a disposizione tante attività per le famiglie e per i piccoli, che hanno partecipato in maniera numerosa quindi siamo veramente soddisfatti. Per noi è un orgoglio poter portare le famiglie sempre più vicine allo sport. Ci piacerebbe che questa struttura diventi la casa dello sport ma anche il riferimento delle società sportive del Comitato”.

Dello stesso avviso anche la Coordinatrice delle Attività Ludico Ricreative del CSI di Arezzo, Vincenza Balsamo: “Il 5 novembre rimarrà per sempre un data rappresentativa per il Comitato, perché segna l’inaugurazione della struttura di San Domenico, e ne sono veramente orgogliosa. Il nome della nostra nuova casa – “San Domenico Village” – vuol significare la possibilità di effettuare qui delle attività multidisciplinari dando spazio sia ai bambini che ai genitori”.

“Nell’open day, per esempio, le nostre educatrici e istruttrici hanno promosso corsi di fitness come Zumba e Yoga, così come laboratori artistici e percorsi di psicomotricità e mutisport per i più piccoli. La nostra mission, come diciamo sempre, è educare attraverso lo sport e lo sport deve essere un momento di unione e di aggregazione tra grandi e piccini”.