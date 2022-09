Filettino di maiale marinato nella birra e spezie con asparagi croccanti

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!!ù

Oggi vi propongo una ricetta un po’ audace perché piuttosto saporita e speziata…ma non vi spaventate: potete dosare le spezie riducendole a vostro gusto! La parte più importante per la perfetta riuscita del piatto é la preparazione della marinatura, perché la carne dovrà rimanere in frigo almeno mezza giornata, meglio ancora la sera prima di cuocetela!

Vedrete che il risultato sarà fantastico, profumato e speziato al punto giusto!!

L’idea furba:

Accompagnate il piatto con riso bianco, bulgur, oppure cous cous e il sapore speziato sarà mitigato ancora di più! Non solo: renderete questa favolosa carne marinata un vero e proprio piatto unico per fare un figurone a tavola!

INGREDIENTI( per circa 4 persone):

600 gr filettino di maiale tenerissimo e pulito

1 tazzina scarsa di birra chiara

Olio evo q.b.

1 o 2 mazzi di asparagi a piacere

1 cucchiaino senape di Digione all’antica(con semi)

1 cucchiaino senape delicata

1 cucchiaino origano

1 cucchiaino paprika dolce affumicata

1/2 cucchiaino zenzero in polvere

Sale 1 cucchiaino

Pepe a piacere

PREPARAZIONE:

In una ciotola capiente miscelare il sale e tutte le spezie. Unire olio evo quanto basta a creare una sorta di pastella liscia ed omogenea.

A questo punto unire la birra e sciogliere il tutto . Tagliare il filetto a tocchetti, mettere nella marinatura girandolo benissimo, quindi coprire con pellicola alimentare e riporre in frigo. Lasciar riposare minimo mezza giornata.



Sbianchire gli asparagi: mettere una pentola grande a bollire, come l’acqua scocca il bollore calare gli asparagi e cuocere leggermente al dente. Scolare sotto acqua fredda corrente quindi trasferire subito gli asparagi un una insalatiera capiente piena di acqua fredda e qualche cubetto di ghiaccio.

Lasciar raffreddare quindi scolare bene su carta assorbente da cucina, salare leggermente e condire con un filo di olio.

Mettere sul fuoco una casseruola oppure un wok con un filo di olio, calare i tocchetti di filetto sgocciolato dalla marinatura e cuocere a fuoco vivace per circa 10 minuti rimestando spesso.

Assaggiare per regolarvi con la cottura: attenzione a non cuocere troppo oppure la carne si indurirà .

Togliere dal fuoco ed impiantare calda oppure tiepida con gli asparagi croccanti e se volete del riso od altro cereale a piacere per un piatto unico favoloso!!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci