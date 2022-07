Foiano della Chiana: fervono i preparativi per la Notte Bianca

Settanta attività commerciali aperte con centinaia di operatori impegnati per la Notte Bianca, questi i numeri da cui parte l’edizione 2022 della Notte Bianca di Foiano della Chiana in programma per sabato 23 luglio.

Un dato significativo e un segnale chiaro della voglia della città di lasciarsi alle spalle gli anni bui della pandemia.

Sarà una lunga notte all’insegna del divertimento e dell’incontro con eventi che animeranno le vie del centro storico. La città si rilancia come centro propulsivo del commercio dell’intera Valdichiana, grazie ad un tessuto economico vivace e che, nonostante il difficile periodo presenta un saldo tra aperture e chiusure stabile, altro segno di fiducia e resilienza dell’apparato produttivo e commerciale della città.

Grande curiosità ed attenzione sulla prima edizione della Festa della Birra Artigianale della Valdichiana, assoluta novità di quest’anno.

La Valdichiana, con i suoi campi e le sue delicate colline, si conferma terreno pregiato non solo per il vino, per l’aglione, per l’olio, per la frutta, ma anche per l’orzo e per la produzione del suo prodotto principe: la birra.

Si parte con l’ospitare tre birrifici; tre aziende che in questi anni si sono imposte per qualità e capacità di creare tendenza. L’obiettivo, ambizioso e dichiarato, è fare della città di Foiano della Chiana la vetrina di questo nuovo settore.

La birra artigianale in Valdichiana ha trovato un terreno fertile sotto tutti gli aspetti, sia per le coltivazioni di orzo o altri prodotti necessari per la produzione del nettare dorato, sia per la capacità di creare lavoro ed interesse tra i consumatori.

La Notte Bianca di Foiano, quindi, sarà anche l’occasione per mettere in mostra questo prodotto locale che tanto sta facendo parlare di sé e che in questi anni, nonostante la pandemia e la crisi è cresciuto con percentuali a due cifre.

L’avvio della Notte Bianca è alle ore 18 ed è affidato alla musica della band aretina “La Casa del vento”, attualmente in tour in tutta Italia con l’ultimo disco “Alle corde”.

Da quel momento il centro storico si animerà con vetrine illuminate a festa, delizie gastronomiche, feste giochi ed eventi.

La Notte Bianca di Foiano della Chiana è organizzata dal Comune di Foiano della Chiana e Confcommercio Arezzo.