Foiano della Chiana: l’estate si chiude con la “Settimana Foianese”

In programma tutte le sere un evento: dal 17 al 25 settembre

Dal 17 al 25 settembre, infatti, torna a Foiano della Chiana questa coinvolgente manifestazione organizzata dalla Pro Loco Foiano della Chiana in collaborazione con il Comune di Foiano della Chiana.

Il programma è ricco ed in grado di attirare residenti e turistici, che ancora gravitano in buon numero in Valdichiana. Tutto il centro storico di Foiano sarà ricco di mostre ed eventi culturali, folkloristici e ludici, ma anche enogastronomici e dedicati ai temi del sociale.

L’inaugurazione ufficiale della “Settimana Foianese” è in programma per sabato 17 settembre 2022 alle ore 18 con ritrovo a Porta Cortonese, dove si svolgerà l’apertura della porta del castello ed uno spettacolo della compagnia “Il clindro”.

La cerimonia sarà preceduta, alle ore 17, dal vernissage di due mostre presso Sala Carbonia: “Olimpia Bruni e le sue magie di vetro” e “Maria Campisi e le sue Rose” entrambe curate dell’associazione Bottega dell’arte, alle quali seguirà anche l’apertura della mostra “Dall’idea ai giganti di carta pesta” a cura dell’Associazione Carnevale di Foiano presso la sala Furio del Furia.

Alle ore 19,30 in piazza Cavour ci sarà spazio per l’enogastronomia con un aperitivo curato dalla chef Susanna Del Cipolla del ristorante Il Goccino di Lucignano, mentre alle 20,30 andrà in scena nella stessa piazza la tradizionale “Cena a corte”.

Il primo fine settimana di festa prevede anche la gara culinaria tra gli Amministratori dei Comuni della Valdichiana, evento che tanto successo ha avuto nelle scorse edizioni grazie alla simpatia e disponibilità di Sindaci e Assessori della vallata.

Contemporaneamente il centro città sarà animato dal mercatino con hobbisti e amatori, ma anche dalla camminata culturale e da una esibizione teatrale presso Pozzo della Chiana.

Per tutta la settimana torneranno, inoltre, “I salotti della Settimana” con presentazioni di libri, concerti, spettacoli teatrali, animazioni per bambini.

Domenica 25 settembre il gran finale con la chiusura della fortunata mostra fotografica “Le belle di Foiano” incentrata su parte del grande patrimonio “Furio del Furia”.

Un’esperienza immersiva con rievocatori in abito storico con ambientazione Belle Epoque.

Luca Posani Presidente della Pro Loco: “Ci aspetta una Settimana Foianese che rispetta la tradizione di Foiano ma che guarda all’attualità, le tante iniziative promosse hanno l’obiettivo di coinvolgere cittadini e turisti per far scoprire e riscoprire le nostre eccellenze e tradizioni.

Ringrazio tutte le Associazioni che anche quest’anno collaboreranno agli eventi e che con grande entusiasmo hanno accolto di partecipare a quest’edizione. Un grazie ovviamente all’Amministrazione Comunale che ci affianca e supporta sempre.

Jacopo Franci Assessore alla cultura Foiano: “La settimana foianese” è tra gli eventi più importanti dell’anno e non vi poteva essere miglior chiusura di un’estate iniziata con il Carnevale di giugno e i molti appuntamenti che hanno riportato cittadini e turisti nelle piazze di Foiano dopo due anni difficili. Ringrazio la Pro Loco e tutte le Associazioni che parteciperanno a questa edizione.”