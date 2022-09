Secondo ponte sul Tevere: opere di rilevanza nazionale per il portale “Strade & Autostrade”

E’ di pochi giorni fa la pubblicazione di questo articolo in un portale a livello nazionale in cui viene descritto il progetto dell’infrastruttura in costruzione nella periferia di Sansepolcro. Un’opera di valore strategico a basso impatto ambientale inserita all’interno di un delicato contesto storico-paesaggistico: questo il trafiletto del titolo che precede un testo in cui vengono dettagliati tutti gli aspetti progettuali e le metodologie di costruzione del Secondo Ponte sul Tevere a Sansepolcro. Foto della progettazione e conseguente realizzazione aiutano meglio a far capire al lettore la portata di questa opera che si avvia alle fasi di conclusione.

“Siamo felici di sapere che questa infrastruttura, indispensabile per la gestione del traffico locale, è stata considerata un’opera da prendere in esempio anche e soprattutto dagli “addetti ai lavori”. – queste le parole dell’assessore Riccardo Marzi che ne ha seguito l’iter fin dalla posa della prima pietra e che ha sempre cercato di spiegare agli utenti quanto siano importanti le specifiche che caratterizzano questa opera, al di là della mera utilità logistica. “fra poco – prosegue il vice sindaco – il Ponte non sarà solo un progetto da descrivere, ma vedrà la sua conclusione e tutti potranno riconoscere, percorrendolo, che quanto fatto è stato frutto di uno studio accurato che ha tenuto conto sia della sua strategicità viaria, sia – conclude – del suo rispetto per il paesaggio della splendida Valtiberina che lo circonda.”