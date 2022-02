Fratelli d’Italia: “Dad e Green Pass a scuola, diciamo no alle discriminazioni”

I responsabili di Fratelli d’Italia dei Dipartimenti Famiglia e Scuola della Toscana fanno eco alle dichiarazione dei parlamentari di Fratelli d’Italia, Paola Frassinetti ed Ella Bucalo, in merito alle modifiche apportate dal governo in materia di Green Pass e Didattica a Distanza per le scuole dei vari ordini e gradi.

“Ciò che preme sottolineare in merito a questo strumento è l’evidente discriminazione che questa disposizione crea tra alunni vaccinati e non vaccinati. Le famiglie e gli alunni toscani sono stati vessati dalla burocrazia e dalla contraddittorietà delle disposizioni fino ad oggi, ora assistiamo addirittura alla palese violazione della privacy degli alunni in merito alla propria situazione vaccinale.

Le modifiche, resesi necessarie per cercare di snellire e facilitare la ripresa regolare delle lezioni, mettono gli alunni di fronte alla preoccupante situazione di non vedere garantite le stesse opportunità al diritto allo studio sancito dalla Costituzione” dichiarano i responsabili di Fratelli d’Italia dei Dipartimenti “Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili” e “Istruzione e Scuola” della Toscana facendo eco alle dichiarazione dei parlamentari di Fratelli d’Italia, Paola Frassinetti ed Ella Bucalo, in merito alle modifiche apportate dal governo in materia di Green Pass e Didattica a Distanza per le scuole dei vari ordini e gradi.