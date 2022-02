Terranuova, aperte le iscrizioni al nido

Le domande per l’iscrizione al nido solo in modalità on line, dal 26 gennaio al 30 aprile 2022.

È stato pubblicato il bando per l’ammissione al Nido di infanzia di Terranuova Bracciolini, per l’anno educativo 2022/2023. “Come ogni anno, ha detto l’assessora all’istruzione, Sara Grifoni, rinnoviamo l’invito alle famiglie ad usufruire dei servizi educativi erogati dal nostro Comune. Le strutture sono pensate e organizzate per accogliere al meglio il bambino e accompagnarlo nel suo sviluppo. Grazie al prezioso supporto professionale delle educatrici e agli spazi ludici, tutto è pensato per mettere al centro la crescita e l’autonomia. Nonostante le difficoltà e le restrizioni causate dall’emergenza epidemiologica ha aggiunto, in questi mesi il servizio è andato avanti, offrendo un valido supporto sia alle famiglie che ai più piccoli, offrendo loro un ambiente a misura di bambino, dove si cresce rispettando le specifiche esigenze di ciascuno”.

Per l’ammissione è necessario che le bambine e i bambini siano residenti nel Comune, avere nel mese di avvio del servizio (settembre 2022) un’età compresa tra 10 mesi e tre anni (nati dal 01/01/2020 al 30/11/2021) ed essere in regola con le vaccinazioni secondo le disposizioni della legge vigente.

Le domande per l’iscrizione al nido di infanzia dovranno essere presentate esclusivamente in modalità on line dal giorno 26 gennaio al 30 aprile 2022.

Non sarà necessario presentare una nuova domanda di iscrizione per coloro che già frequentano il servizio.

Per le specifiche informazioni sulle modalità organizzative dei Servizi è possibile consultare la pagina del sito dedicata al Nido comunale oppure rivolgersi all’ufficio del coordinamento pedagogico (055/9194786).