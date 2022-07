Ghiaccioli all’albicocca

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Con questo caldo infernale e soprattutto con la favolosa frutta di stagione perché non preparare dei velocissimi e gustosissimi ghiaccioli per la merenda di tutti: bambini ed adulti compresi?

Vi bastano tre ingredienti: frutta fresca dolce e matura, zucchero, limone, e in men che non si dica avrete pronta la base per dei golosissimi quanto sani spuntini per la merenda di tutti!!!

INGREDIENTI:

(per 4 ghiaccioli)

160 gr polpa albicocche mature e dolci

130 ml acqua

15 ml succo di limone

45 gr zucchero

PREPARAZIONE:

Mettere sul fuoco in un pentolino acqua e zucchero e portare a bollore a fiamma dolce a creare uno sciroppo: raggiunto il bollore lasciar sobbollire 5/7 minuti al minimo.

Spengere e lasciar raffreddare bene.

Nel frattempo riunire la polpa di albicocche nel bicchiere di un mixer e frullare con il succo di limone riducendo il tutto ad una purea liscia ed omogenea.

Amalgamare perfettamente lo sciroppo di zucchero con la purea di frutta con una spatola, quindi versare il composto negli stampini.

Riporre in freezer diverse ore, meglio ancora preparare i ghiaccioli il giorno prima.

Gustare in ogni momento di queste caldissime giornate!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci