Giani: “Via libera all’assunzione di 174 infermieri nel Sistema sanitario regionale”

“Abbiamo dato il via libera all’assunzione a tempo indeterminato di 174 infermieri nel Sistema sanitario regionale”.

Ad annunciarlo è il presidente Eugenio Giani. E’ stato il direttore della Sanità regionale, Federico Gelli, ad autorizzare le Aziende a farlo.

Così Estar, l’Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale, ha potuto trasmettere alle Aziende Asl e alle Aziende ospedaliero universitarie i nominativi degli infermieri che sono ai primi posti della graduatoria approvata nel giugno dello scorso anno.

Si tratta di 64 nominativi che verranno assunti dall’Azienda Usl Toscana Centro, di 80 che rinforzeranno l’organico dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e di 30 che lavoreranno per l’Azienda ospedaliero universitaria pisana.

Sono in corso di autorizzazione altre assunzioni di infermieri professionali in altre Aziende del Sistema sanitario regionale.

“Si tratta – aggiunge il presidente Eugenio Giani – di rispondere positivamente alla giusta esigenza di rinforzare gli organici per sopperire alle assenze dovute alla pandemia e per rispondere con forze nuove ai ritmi di lavoro aumentati a causa della pressione che sta interessando da molto tempo i nostri ospedali. Abbiamo deciso di farlo non con un provvedimento episodico o con soluzioni tampone, ma con scelte strutturali che, ne sono sicuro, serviranno a rinforzare la qualità e l’intensità dei servizi offerti ai pazienti. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i circa 50.000 operatori della sanità toscana per ciò che hanno fatto, stanno facendo e continueranno a fare per garantire a tutti le migliori cure”.