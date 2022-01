Giulia Mugnai assicura: “Nessun depotenziamento per il Serristori, l’ospedale di Figline sarà una casa ed un ospedale di Comunità”

di Laura Privileggi

Quindi, l’intricata vicenda dell’ospedale figlinese continua, sembra un rebus ma non lo è. Ancora nessun accenno al Pronto Soccorso h24, chiuso ormai da molto tempo. Ecco l’ultimo progetto presentato dalla Regione:

“La Regione adotta il progetto proposto da Sds e Comune di Figline e Incisa: sì alla nascita di entrambe le strutture di base del nuovo sistema di assistenza sanitaria. Mugnai e Martini: “Sarà un vero distretto della salute. Nessun depotenziamento per il Serristori, saranno servizi integrativi”

“Oltre 4 milioni di euro di fondi del PNRR saranno destinati a Figline e Incisa Valdarno per realizzare sul territorio una Casa di comunità e un Ospedale di comunità che consentirà di integrare l’offerta di servizi dell’Ospedale Serristori senza in alcun modo incidere su quelli già attivi, che saranno mantenuti e dovranno essere potenziati”: così la sindaca Giulia Mugnai e l’assessora alla Sanità Arianna Martini commentano la conferma, da parte della Regione Toscana, dell’investimento dei fondi PNRR sulla sanità territoriale”

“Casa di comunità e Ospedale di comunità sono le due nuove strutture sanitarie di base introdotte dai “Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, il documento di Agenas (l’Agenzia per i servizi sanitari regionali) e Ministero della Salute che ridisegna il sistema dell’assistenza sanitaria territoriale in linea con quanto previsto dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Regione Toscana ha confermato che a Figline e Incisa Valdarno saranno realizzate entrambe, adottando il progetto che il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha messo a punto di concerto con gli altri membri della Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est”.

“All’Ospedale di comunità sono destinati più di 2,8 milioni di euro. Sarà realizzato presso l’Ospedale Serristori, in aggiunta ai servizi già erogati dal presidio. Si tratta di una struttura sanitaria dedicata ai ricoveri brevi di pazienti che necessitano di interventi a media e bassa intensità clinica. Dispone di 20 posti letto e la gestione sarà a cura di personale prevalentemente infermieristico, anche se è prevista la presenza di medici. L’Ospedale di comunità consente di ottimizzare l’occupazione dei reparti in ospedale e di ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso e agli altri servizi sanitari. Può inoltre funzionare come passaggio intermedio tra il ricovero in ospedale per acuti e il rientro a domicilio, garantendo un percorso efficace di cure intermedie per i pazienti”.

“La Casa di comunità “hub” (ovvero di livello più alto) verrà finanziata con oltre 1 milione di euro e sarà il punto di riferimento per i servizi sanitari di base di tutto il Valdarno fiorentino. Un presidio unico all’interno del quale opereranno i medici di famiglia, i pediatri, gli specialisti ambulatoriali e l’infermiere di comunità, una figura professionale nuova, già attiva da qualche settimana sul territorio, che offre alle famiglie una presa in carico personalizzata assicurando la continuità assistenziale per le cure infermieristiche, anche a domicilio. È prevista la presenza medica h24, 7 giorni su 7, oltre alla presenza infermieristica h12 tutti i giorni. Saranno attivi anche un punto prelievi, programmi di screening e altri servizi diagnostici. La Casa di comunità sarà realizzata presso il presidio sociosanitario di via Da Verrazzano, a Figline, dove la struttura attuale sarà ampliata.

“Abbiamo posto le basi per far nascere un vero e proprio distretto della salute nella zona Sud di Figline sostengono Giulia Mugnai e Arianna Martini