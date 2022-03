Giorgi, Pd Arezzo: “intitoliamo una strada a David Sassoli”

Di seguito le parole di Giuseppe Giorgi, Consigliere Nazionale PD.

<< Uomo di pace, europeista, democratico a tutti carati, amico di Arezzo e della sua comunità, David Sassoli è stato un frequentatore delle vie aretine ed è sempre stato presente in convegni, incontri, molti di questi improntati all’europeismo e alla sua integrazione. Significativo il suo impegno all’interdipendenza dei popoli e al dialogo come metodo politico per la soluzione dei conflitti.

Non solo un bel manifesto con il volto sorridente di David con la richiesta d’intitolargli una via di Arezzo quello che campeggia sui muri di Arezzo grazie alle ACLI. Finalmente un messaggio semplice, chiaro, dell’associazionismo per le vie cittadine, diretto a tutto il Consiglio Comunale. Un segnale di sensibilità e dall’alto valore simbolico la proposta aclista.

Rilancio la proposta delle ACLI .

Ho personalmente conosciuto nel mio impegno politico David, l’ho apprezzato, l’ho sostenuto. La sua scomparsa ha destato vero rammarico tra le comunità aretine.

In questi tempi difficili, tempi bellici, mi piace ricordare come il 30 aprile 2021 David Sassoli in qualità di Presidente del Parlamento europeo fu dichiarato dal Cremlino “persona non grata” nella Federazione russa.

Intitoliamo una strada aretina a David Sassoli uomo di pace europeo. >>