Giornate FAI d’Autunno: ingresso omaggio a Casa Bruschi

Sabato 15 e domenica 16 ottobre giochi e sorprese per i bambini

In occasione delle Giornate FAI d’Autunno di sabato 15 e domenica 16 ottobre la Fondazione Ivan Bruschi propone per tutti i visitatori l’ingresso gratuito per scoprire o riscoprire l’affascinante collezione di Ivan Bruschi, creatore della Fiera dell’Antiquariato di Arezzo.

Ai visitatori più piccoli saranno consegnate le carte didattiche “FAI la visita al museo” che permetteranno con divertenti quiz e giochi di svelare i segreti della collezione. Al termine del percorso riceveranno in omaggio un simpatico gadget e l’invito a coinvolgere la propria classe in una visita riservata insieme ai propri insegnanti, parte dell’offerta didattica 2022/2023 per le scuole.

Fino a domenica 23 ottobre sarà possibile anche visitare la mostra “Pietro Benvenuti nell’età di Canova. Dipinti e disegni da collezioni pubbliche e private”, insieme a “Spiccioli di carta. Rare testimonianze di una vicenda monetaria tra XIX e XX secolo”, la prima esposizione in Italia dedicata alla circolazione fiduciaria abusiva con rari esemplari di cartamoneta della collezione di Intesa Sanpaolo.