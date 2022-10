“La Madonna del Parto e la Leggenda della Vera Croce”: domani sera la proiezione al Cinema Italia

Venerdì 14 ottobre alle ore 21.00 presso il Cinema Italia di Soci si terrà la proiezione del film “La Madonna del Parto e la Leggenda della Vera Croce” con la presenza del regista Alessandro Perrella. La serata sarà ad offerta libera e il ricavato andrà a sostenere le attività della Fondazione Alice.

Molti sono gli enti sostenitori e promotori, dai comuni di Bibbiena e Poppi al Parco Nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Rotary Club casentino, Il Lions Club e la Fidapa. L’evento di venerdì sera è legato alla mostra Nel segno della vita. Donne e Madonne al tempo dell’attesa che si trova al Castello di Poppi.

La mostra rappresenta la seconda tappa espositiva di Terre degli Uffizi, progetto curato dalle Gallerie degli Uffizi insieme a Fondazione CR Firenze all’interno dei rispettivi programmi Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

L’Assessore alla Cultura Francesca Nassini commenta: “In un momento come quello che stiamo attraversando, in questo dibattito sulla libertà di scelta e il diritto ad autodeterminarsi, quello sulla maternità rappresenta un tema importante sul quale veniamo, ancora una volta, illuminati dall’arte antica, dalla sua forza e bellezza. Un’arte che sa anche indicarci la strada verso un modo nuovo e più rispettoso di guardare e trattare il corpo femminile”.

“Sono particolarmente soddisfatta di aver potuto sostenere l’evento di venerdì al cinema di Soci, in cui potrà essere affrontato in modo nuovo questo tema legandolo anche alla mostra degli uffici diffusi a Poppi. E’ importante, in questo senso, che sulla cultura e la promozione, la nostra vallata continui a muoversi in una direzione condivisa e con eventi che possano rafforzarsi a vicenda e rafforzare l’immagine del nostro territorio all’esterno. Un grazie ad Annalisa Baracchi e a tutti coloro che hanno reso possibile questo connubio”.