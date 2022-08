Giostra del Saracino: l’esposizione degli abiti storici di Novarese

Prosegue la collaborazione tra Giostra del Saracino e il consorzio CENTRO*Arezzo che da oltre dieci anni è vicino alla manifestazione con l’adozione della Lancia d’Oro di settembre, la quale si rinnova anche per l’edizione di domenica 4 settembre.

Quest’anno la collaborazione si amplia con l’esposizione, nella galleria del centro commerciale, di quattro abiti storici della Giostra del Saracino.

I costumi, che resteranno in mostra da oggi e per tutto il periodo giostresco, sono quattro e sono quelli dei vessilliferi dei quattro quartieri realizzati da Vittorio Nino Novarese, già esposti lo scorso anno in occasione della mostra dedicata ai 90 anni della Giostra. Gli abiti, uno per quartiere, sono stati realizzati negli anni ’50 e utilizzati in Giostra tra il 1956 e il 1991.

Sceneggiatore, costumista e scenografo, Vittorio Nino Novarese, fu allievo della Scuola d’Arte di Roma, dove frequentò corsi di scenografia e costume. Le sue capacità, estro e professionalità furono riconosciute a livello mondiale con due premi Oscar per i migliori costumi, uno nel 1964 con Cleopatra, di Joseph Mankiewicz, e l’altro nel 1971 con Cromwell, di Ken Hughes.

Novarese ha lasciato ad Arezzo ed alla Giostra del Saracino una doppia importante eredità. A lui infatti, si deve l’ideazione, nel 1934, del manifesto della Giostra raffigurante il Maestro di Campo oltre ai costumi realizzati successivamente e indossati fino agli anni ’90 dei quali si conservano ancora oggi molti dei bozzetti originali.