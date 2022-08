I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti nel comune di Civitella in Val di Chiana a San Giovanni Oliveto, per il crollo della facciata della Chiesa di S. Andrea Apostolo, un edificio di culto dell’anno 1000 dopo Cristo. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Non ci sono persone coinvolte.