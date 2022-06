Gli incassi della 141esima edizione della Giostra del Saracino

La 141esima edizione della Giostra del Saracino ha realizzato il sold out in ogni settore delle tribune Chimet, Orchidea Preziosi e Chimera Gold e tra i posti in piedi. Sabato 18 giugno erano presenti in totale in Piazza Grande 3470 spettatori, che hanno fatto registrare un incasso pari a 116.158 euro.

Se non un record, un risultato sicuramente importante, considerata la forte diminuzione dei posti in piedi previsti e un incasso totale, a parità di prezzo dei biglietti, solo di poco inferiore a quello record di settembre 2019 in cui si erano registrate 3.864 presenze per 119.854 euro di incasso.

Per la Prova Generale di giovedì 16 giugno erano presenti 2.728 spettatori per un incasso totale di 14.791 euro.