Palio dei Rioni 2022: nell’anno della ripartenza, un ‘edizione da record

Un Palio da record quello di ieri che nell’era dell’Ente Palio segna il numero più alto di presenze. Si è registrato, infatti, il tutto esaurito nei posti disponibili e autorizzati nei vari settori, tra tribuna di pietra, quelle di ferro e in piazza Garibaldi; con misure di sicurezza ormai rodate e validate dalle precedenti edizioni sotto la sapiente regia del Vice Questore Mauro Palombo che ha coadiuvato le forze dell’ordine presenti dall’Arma dei Carabinieri ai reparti della Polizia di Stato, dai Vigili del Fuoco alla Polizia Municipale.

Quasi 500 i figuranti che hanno partecipato al Corteo Storico che ha incantato i tanti presenti che, nonostante le alte temperature, si sono riversati lungo le strade del centro storico. “Questa edizione ha ulteriormente consolidato la sinergia tra Ente Palio, Comune e Pro Loco” ha affermato il presidente della Pro Loco, Paolo Faralli. L’edizione 2022 del Palio dei Rioni è stata vinta da Porta Romana con il fantino Andrea Chessa su Abracadabra. Nell’albo d’oro del Palio il rione del presidente Francesco Buccelletti sale così a 14 vittorie, a pari merito con il rione Cassero e Porta Fiorentina. Si apre, in questo modo, una bella sfida per il prossimo anno. Il cencio dell’artista senese Claudia Nerozzi ha preso, quindi, posizione in San Lazzo, ieri sera, dopo il Te Deum alla Chiesa della Madonna del Rivaio.

L’ultima vittoria del rione giallo-rosso risale al 2016. Ospite della giornata l’attrice-conduttrice Anna Falchi che si è detta entusiasta della manifestazione per il suo calore e la partecipazione di pubblico. “Dopo quello di Siena” – ha poi aggiunto – “non potevo non vedere quello di Castiglion Fiorentino”. Il legame tra la soubrette e Castiglion Fiorentino è nata alcuni mesi fa quando il sindaco Mario Agnelli fu inviato alla trasmissione di Rai 2 “I fatti Vostri”, co-condotta, appunto, da Anna Falchi, per presentare l’iniziativa della melodia campanara dedicata ai nuovi nati. “L’elenco delle persone che andrebbero citate per l’organizzazione dell’edizione 2022 sarebbe davvero consistente oltre che qualificato.

Mi limito, ognuno per la sua parte, a ringraziarle tutte per il lavoro svolto che, come hanno sottolineato gli spettatori provenienti da fuori città, ha fatto elevare il Palio di Castiglion Fiorentino nella categoria dei ‘Palii’ più importanti. Al di là di chi, in queste ore, assapora la vittoria e di chi, invece, deve accettare la sconfitta, dal mio punto di vista ritengo che, nell’anno della ripartenza, non ci poteva essere edizione migliore con un riscontro positivo inequivocabilmente rappresentato dal record di presenze al Palio dei Rioni in epoca recente” ha concluso il sindaco Mario Agnelli.