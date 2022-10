Gnocchetti di cavoletti di bruxelles

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!!

Oggi prepareremo un primo piatto davvero particolare, che ha come ingrediente principe il cavoletto di Bruxelles!

I cavoletti di Bruxelles hanno un sapore molto delicato ed una volta cotti e scolati rimangono belli asciutti, non tirano fuori acqua come la maggior parte delle verdure…quindi sono perfetti da utilizzare nell’impasto di una pasta fresca: risultato fantastico!



INGREDIENTI:

(per circa 4 persone)

300 gr semola integrale di grano duro

3 tuorli

45 gr olio evo

Noce moscata abbondante

275 gr cavoletti di Bruxelles cotti in acqua e scolati perfettamente

Fecola di patate q.b.

PREPARAZIONE:

Frullare i cavoletti in un mixer o robot da cucina.

In una insalatiera capiente miscelare la semola, i cavoletti frullati, l’olio ed i tuorli ed abbondante noce moscata.

Impastare bene aggiungendo se necessario pochissima fecola quanto basta a creare una palla omogenea e non appiccicosa.

Lasciar riposare 10/15 minuti.

Prelevare un po’ di impasto alla volta e creare dei salsicciotti lunghi e non troppo spessi roteando con il palmo delle mani su una spianatoia.

Sporcarvi leggermente le mani con la fecola se necessario.

Tagliare i salsicciotti a formare dei piccoli gnocchetti e cuocere in abbondante acqua salata 10 min o più a lungo in base anche alla dimensione dei vostri gnocchetti, devono comunque rimanere leggermente ‘duri’ e consistenti, troverete da soli la giusta cottura.

Scolare, ripassare in padella con un filo di olio evo oppure saltare con un filo di besciamella sempre all’olio evo.



Impiattare, spolverare con la noce moscata e decorare con scaglie di parmigiano a piacere ed un ciuffetto di origano fresco.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci