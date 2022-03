Gran Galà Calcio Dilettanti 2022 – Pallone d’Oro calcio femminile

La grande novità che vi avevamo promesso alcune settimane fa adesso è una realtà concreta.

L’edizione 2022 del Gran Galà del Calcio Dilettanti Aretino vede la creazione della sezione femminile del Pallone d’Oro, il premio riservato alla migliore giocatrice della stagione. Ecco il regolamento.

Il premio per la migliore giocatrice della stagione 2021/2022 è riservato alle calciatrici aretine o che militano in formazioni aretine. A partire da questo momento sono aperte le nomination e la tua giocatrice preferita ha bisogno di te.

Possono essere votati portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti aretini o che militano in formazione aretine di Serie C, Eccellenza e Promozione.

Potete votare in questa prima fase tre giocatori per ruolo (3 portieri, 3 difensori, 3 centrocampisti, 3 attaccanti) specificando nome, cognome, ruolo e società.

Per votare è necessario o inviare un messaggio privato alla pagina Fb del Gran Galà del Calcio Dilettanti Aretino oppure una mail a

[email protected]

Alla chiusura delle nomination le migliori tre giocatrici per reparto si sfideranno nelle semifinali a colpi di emoticon per accedere alla finale.

Le tre finaliste potranno ricevere il voto tramite emoticon dei propri tifosi a cui andranno sommati i voti della giuria composta da capitani e allenatori.

Buona votazione a tutti