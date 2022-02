Grissini croccanti, velocissimi, pancetta e pecorino

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Se volete preparare in neanche un’ora uno stuzzichino fantastico da servire in antipasto oppure da sgranocchiare per un aperitivo con parenti ed amici, questa ricetta la adorerete!!

Vi basta avere una planetaria – ma si può impastare tranquillamente anche a mano nel caso non la abbiate- e soprattutto reperire gli ingredienti giusti, come sempre top qualità, mi raccomando!

Risultato: grissini profumati, croccanti e saporiti che non riuscirete a smettere di preparare..e mangiare…. successone assicurato!!

INGREDIENTI (per circa una teglia grande) :

150 gr farina tipo 1 (oppure forte tipo 0)

75 gr semola integrale rimacinata di grano duro(oppure farina di mais finissima per un risultato ancora più croccante)

100 gr pancetta affumicata a fettine sottili – tritata poi a coltello

1 cucchiaino miele acacia

5 gr lievito di birra

150 gr acqua tiepida

50 gr pecorino romano grattugiato

1/2 cucchiaino pepe nero affumicato(io ho usato questo) oppure noce moscata grattugiata fresca al momento, oppure un pizzico di peperoncino a piacere

20 gr olio extra vergine di oliva+ altro q.b.

PREPARAZIONE:

Nella ciotola della planetaria – oppure una insalatiera- sciogliere lievito e miele con l’acqua tiepida.



Unire l’olio quindi azionare al minimo la planetaria con il gancio ed incorporare farine, pecorino e pepe. Aumentare a velocità media e far girare circa 5 minuti per formare una palla compatta, liscia ed omogenea.

Accendere e scaldare il forno a 220 °C

Lasciar riposare l’impasto coperto da pellicola 10 minuti.

Riprendere l’impasto, dividerlo in pezzettini che rotolerete sul piano di lavoro allungando uno ad uno i grissini dello spessore desiderato.

Più saranno sottili e più da cotti risulteranno croccanti.

Adagiare i grissini un pó distanziati su teglia rivestita con carta forno.

Spennellare con olio evo e un pizzico di acqua.

Infornare 10/15 minuti o fino a che saranno belli dorati in base al vostro forno.

Far raffreddare pochi minuti prima di gustarli tiepidi, sentirete che sapore e croccantezza! oppure preparare in anticipo in giornata e servire a piacere.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci