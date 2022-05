I Poliziotti della Questura di Arezzo da lunedì saranno dotati di taser, la pistola a impulsi elettrici

Da Lunedi 23 maggio i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo impiegati nel controllo del territorio saranno dotati della pistola a impulsi elettronici meglio conosciuta come “Taser”.

L’arma si aggiunge agli strumenti già in dotazione agli operatori, per il cui utilizzo il personale è stato sottoposto ad uno specifico corso di formazione sia tecnico che giuridico da parte di istruttori specializzati.

L’impiego della predetta arma, che non è in alcun modo uno strumento letale, è stato specificatamente previsto per la tutela degli operatori chiamati spesso a fronteggiare situazione estremante critiche nelle quali la ricerca di un dialogo e di una proficua collaborazione con soggetti pericolosi non sempre si rivela efficace.