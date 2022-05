Nel cuore della notte sente dei rumori sospetti in casa e chiama la polizia. Arrestato 39enne autore di furti in abitazione

Era quasi l’una di notte, quando il sonno di un residente in zona “Villa Severi” veniva bruscamente interrotto da dei rumori provenienti dal giardino, riferibili verosimilmente alla presenza di alcuni “topi” d’appartamento. Così, dopo l’allarme lanciato dal residente, equipaggi della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Polizia Municipale, giungevano immediatamente sul posto, sorprendendo due persone che uscivano dall’abitazione spingendo un motociclo, appena trafugato da un annesso in cui era parcheggiato.

I due malviventi, accortisi della presenza della Polizia, abbandonavano lo scooter ed uno zaino contenente vari attrezzi utilizzati per il furto, e si davano a precipitosa fuga a piedi, cercando di far perdere le proprie tracce nei vigneti circostanti. Dopo pochi minuti, uno dei due veniva rintracciato, ben mimetizzato, dentro un cespuglio, mentre l’altro di dileguava nei campi circostanti. Gli agenti scoprivano altresì che i due avevano anche cercato, poco prima, di rubare un’altra auto parcheggiata nei paraggi, rompendo il finestrino anteriore.

Per l’uomo, H.M. 39enne di nazionalità palestinese e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è scattato l’arresto per furto in abitazione e tentato furto di autovettura ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Questura e processato per direttissima.