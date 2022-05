I Thè di Toscana Oggi approdano anche ad Arezzo. Gli appuntamenti culturali pensati per gli abbonati del settimanale Toscana Oggi, ma non solo, arrivano in città, dopo essersi svolti a Firenze, Prato, Grosseto, Pisa, Montepulciano, Chiusi e Pienza, mercoledì 18 maggio. Un appuntamento alle 16, dedicato alla scoperta delle bellezze della Cattedrale con interventi dell’arcivescovo Riccardo Fontana e di Serena Nocentini, direttrice dell’Ufficio diocesano di Arte Sacra.

Si tratta dell’apertura, anche nel nostro territorio di un percorso, dove il «culturale» e il «ricreativo» stanno insieme, così come stanno bene insieme thè e pasticcini. E infatti alla fine delle conferenze, thè e pasticcini vengono sempre offerti a tutti i partecipanti. L’incontro in Cattedrale è preceduto anche da una visita guidata ad alcuni dei luoghi più belli e suggestivi del centro storico di Arezzo a partire dalla tarda mattinata, seguita da un pranzo conviviale. Per partecipare a questa prima parte dell’evento è necessario prenotarsi scrivendo a [email protected] oppure telefonando allo 055.277661.

Il percorso dei Thè è stato avviato nel 2005 e prevede conferenze su argomenti assortiti con relatori di livello una volta al mese, solitamente il mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18, da novembre a maggio, affiancando cultura e convivialità, riflessione e amicizia. E l’intento, dopo questo primo incontro del 18 maggio a cui tutti sono invitati, è quello di ripartire in autunno con appuntamenti a cadenza regolare.

Nel corso degli anni, gli argomenti, hanno spaziato dalla letteratura alla storia, alla religione, all’arte, alla scienza, alla musica, alle tradizioni, allo spettacolo: ce n’è stato insomma per tutti i gusti. Le conferenze sono state affidate in prevalenza a relatori toscani, ma il ventaglio appare davvero ampio. Non sono mancati attori come Giuseppe Pambieri, Angela Finocchiaro, Pamela Villoresi e Giuliana Lojodice. Abbiamo dialogato con Lorella Cuccarini e perfino con Ted Neeley, il mitico Gesù di Jesus Christ Superstar (1973) che superati i 75 anni è ancora sulle scene con l’omonimo musical.

Tra gli oratori ci sono stati il cardinale Betori, i vescovi Franco Agostinelli e Rodolfo Cetoloni. L’ultima uscita pubblica del cardinale Silvano Piovanelli è stata a Prato, per partecipare ad uno dei Thè (il 16 marzo 2016). «Giovanni Paolo II, 30 anni fa a Prato, Fiesole e Firenze: io c’ero». È morto da lì a poco, il 9 luglio.

Le conferenze ammontano a quasi 200 e in questi anni hanno portato anche alla nascita di legami di amicizia e stima tra i lettori. Si sono incontrate persone che altrimenti mai si sarebbero conosciute. Un rapporto speciale si è instaurato tra la redazione di Toscana Oggi e quanti lo seguono. Anche nell’epoca della rete e dei social, resta viva la necessità di incontrarsi per un confronto culturale a 360 gradi sui temi che interessano le persone. Attorno ai Thè sono nate altre iniziative collaterali – cene a tema in luoghi particolari, visite guidate a mostre e monumenti – che in buona parte hanno cominciato a vivere di vita propria. Da ultimo è nata l’associazione Amici di Toscana Oggi. Ma nella teiera di Toscana oggi continuano a bollire tante idee.