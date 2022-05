Medaglie e record per l’Alga Atletica Arezzo ai Campionati di Società Assoluti

Medaglie e record personali: l’Alga Atletica Arezzo in spolvero ai Campionati di Società Assoluti su Pista. La fase regionale della manifestazione è andata in scena allo stadio cittadino di atletica “Tenti” e ha dato vita a un confronto di altissimo livello con alcuni dei migliori atleti della Toscana in cui la società aretina è riuscita a emergere con i suoi portacolori. I risultati più rilevanti sono arrivati con Chiara Salvagnoni del 2000 e Anna Visibelli del 1993 che, cresciute nell’Alga Atletica Arezzo ma tesserate per l’Atletica Firenze Marathon, sono riuscite a conquistare un doppio argento rispettivamente nel lancio del peso con 12.66 metri e nel salto il lungo con 6.07 metri.

Questi piazzamenti confermano le due aretine tra le migliori atlete del panorama tricolore e, soprattutto, sono valsi un doppio pass per il Challenge Nazionale del 4 e 5 giugno a Firenze, valido per le qualificazioni ai prossimi Campionati Italiani Assoluti. La terza medaglia è arrivata con Federico Rubechini del 2004 che si è piazzato terzo nel salto in alto con 1.97 metri. I Campionati di Società Assoluti su Pista hanno visto l’Alga Atletica Arezzo gareggiare anche con una nutrita squadra di Allievi nati nel biennio 2005-2006 che, nella loro categoria, si sono dimostrati tra i migliori della regione. Riccardo Cincinelli del 2005 ha corso i 100 piani con il record personale di 11.62 secondi con cui ha colto il secondo posto tra gli Allievi, poi due secondi posti tra gli Allievi sono arrivati con Giada Cicerone del 2005 nei 100 piani con 12.65 secondi e nei 200 piani con 26.78 secondi.

Lapo Madiai del 2005 e Lorenzo Fazzi del 2006 sono invece riusciti nell’impresa di centrare ben due record personali a testa: nei 400 piani sono arrivati rispettivamente secondo con 51.44 secondi e terzo con 52.84 secondi tra gli Allievi, mentre nei 200 piani hanno fissato il cronometro il primo su 23.80 secondi e l’altro su 23.84 secondi. Un record personale è stato raggiunto anche da Leonardo Cortonesi del 2004 con 6.38 metri nel salto in lungo che sono valsi il settimo posto nella classifica generale. Nel gruppo femminile sceso in pista ad Arezzo sono da registrare, infine, le positive prestazioni di Viola Cappelli del 2005 che nel salto in alto ha chiuso all’ottavo posto nella classifica Assoluta con 1.50 metri (risultando come la seconda miglior Allieva) e di Victoria Giaccherini del 2003 che ha corso i 200 piani e che, con 26.63 secondi, ha ottenuto il terzo miglior tempo tra le Juniores.