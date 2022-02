Il 7 marzo a Subbiano con Centodue e l’amministrazione comunale la giornata internazionale della donna è con le donne dei diritti

7 Donne che sanno di cosa si parla quando il Diritto è al primo posto, 7 Donne che Centodue, l’associazione culturale di Subbiano , con Stefanella Baglioni ha scelto di incontrare nella Sala Consiliare del Comune di Subbiano che ha patrocinato l’evento inserendolo nella celebrazione della Giornata Internazionale Della Donna.

Il 7 Marzo alle 15,30 si incontreranno Eleonora Ducci, delegata di Anci Toscana per la Parità di Genere, Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, Valeria Alvisi, direttore provinciale di Confesercenti, Faustina Bertollo, presidente associazione Crescere Odv, Francesca Bartoli, chef vincitore di Cuochi d’Italia 2021, oltre al Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini e all’Assessore alle politiche sociali Nadia Casini, che affermano ““I diritti umani sono diritti delle donne e i diritti delle donne sono diritti umani.”

7 giorni per 7 donne per conoscerle in attesa del 7 marzo il giorno dell’incontro a Subbiano per la Giornata Internazionale della Donna la prima che vi facciamo incontrare è Eleonora Ducci, giovane Amministratore, con una laurea in scienze dei Beni Culturali e Artistici, che quando si parla di diritti non fa sconto a nessuno. Eleonora oltre ad essere al secondo mandato di Sindaco nel Comune di Talla , posto tra Casentino e Valdarno , terra di Guido Monaco, è alla guida dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, che svolge un ruolo importante nella vallata, ed è stata scelta dal 2019 da Anci Toscana come responsabile con delega alla Parità di genere e politiche di genere antiviolenza che parlando di violenza sulle donne ha detto” la vittima non ha responsabilità, deve bensì essere oggetto e soggetto di tutti gli interventi possibili da parte delle istituzioni, anche della tutela della memoria dove necessario”e non ha mancato di mettere in un post il libro di Filippo Maria Battaglia “Sta zitta e va in cucina – breve storia del maschilismo in politica da Togliatti a Grillo” per far prendere coscienza del maschilismo in politica “che più di tutto”dice lei”colpisce per il suo essere assolutamente trasversale a tutte le forze politiche” e visto che il libro si ferma al 2015 guardando al futuro con ottimismo, Eleonora Ducci ha posto una domanda alle colleghe di impegno politico , amministrativo e di partito”come siamo messe nel 2022?”

