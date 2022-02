Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monte San Savino.