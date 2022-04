Il card. Gualtiero Bassetti compie 80 anni

“La vita è il dono che Dio ci ha fatto. Il modo in cui lo viviamo è il dono che facciamo a Dio“.

Il Cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, compie oggi 80 anni (è nato a Popolano, frazione di Marradi, in provincia di Firenze il 7 aprile 1942).



Un sincero augurio di Buon Compleanno dalla redazione di Arezzoweb Informa ricordando alcune sue parole profonde e quanto mai attuali: “sui poveri non ci è dato di dividerci, né di agire per approssimazione. La stessa posizione geografica del nostro Paese e, ancor più, la nostra storia e la nostra cultura, ci affidano una responsabilità nel Mediterraneo come in Europa“.